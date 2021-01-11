Бомбы и коктейли Молотова: стало известно, с чем сторонники Трампа пошли на Капитолий

Сторонники Трампа 6 января ворвались в здание Конгресса / Reuters

В США возбудили по меньшей мере 25 дел о случаях внутреннего терроризма в связи с массовыми беспорядками в Конгрессе США 6 января, когда сторонники президента Дональда Трампа штурмовали Капитолий.

Об этом заявил в Twitter конгрессмен-демократ Джейсон Кроу со ссылкой на министра армии США Райана Маккарти.

Сообщается, что в ходе беспорядков в Вашингтоне было обнаружено длинноствольное огнестрельное оружие, взрывные устройства, коктейли Молотова и пластиковые наручники.

Кроу выразил обеспокоенность из-за того, что в беспорядках якобы принимали участие действующие военные и военнослужащие в резерве.

Отмечается, что в Пентагоне осведомлены о возможных угрозах, исходящих от потенциальных террористов в дни перед инаугурацией избранного президента США Джо Байдена. Минобороны США работает с правоохранителями для подготовки к обеспечению безопасности.

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Протесты в Вашингтоне – о чем сообщалось ранее:

6 января сторонники президента США Дональда Трампа устроили масштабную акцию протеста у Капитолия, где проходило заседание Конгресса по утверждению результатов выборов.

Протест перерос в столкновения с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия.

В ходе беспорядков погибли пять человек. Кроме того, по меньшей мере больше десятка сотрудников столичной полиции получили ранения во время демонстраций. Двое их них были госпитализированы.

В соцсетях уже увидели "русский след" в организации беспорядков в США, так как на одном из видео штурма Капитолия слышны фразы на русском языке.