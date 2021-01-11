Бомбы и коктейли Молотова: стало известно, с чем сторонники Трампа пошли на Капитолий

В Штатах возбудили дела о внутреннем терроризме.
В США возбудили по меньшей мере 25 дел о случаях внутреннего терроризма в связи с массовыми беспорядками в Конгрессе США 6 января, когда сторонники президента Дональда Трампа штурмовали Капитолий.
Об этом заявил в Twitter конгрессмен-демократ Джейсон Кроу со ссылкой на министра армии США Райана Маккарти.
Сообщается, что в ходе беспорядков в Вашингтоне было обнаружено длинноствольное огнестрельное оружие, взрывные устройства, коктейли Молотова и пластиковые наручники.
Кроу выразил обеспокоенность из-за того, что в беспорядках якобы принимали участие действующие военные и военнослужащие в резерве.
Отмечается, что в Пентагоне осведомлены о возможных угрозах, исходящих от потенциальных террористов в дни перед инаугурацией избранного президента США Джо Байдена. Минобороны США работает с правоохранителями для подготовки к обеспечению безопасности.
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Протесты в Вашингтоне – о чем сообщалось ранее:
- 6 января сторонники президента США Дональда Трампа устроили масштабную акцию протеста у Капитолия, где проходило заседание Конгресса по утверждению результатов выборов.
- Протест перерос в столкновения с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия.
- В ходе беспорядков погибли пять человек. Кроме того, по меньшей мере больше десятка сотрудников столичной полиции получили ранения во время демонстраций. Двое их них были госпитализированы.
- В соцсетях уже увидели "русский след" в организации беспорядков в США, так как на одном из видео штурма Капитолия слышны фразы на русском языке.
- Позже действующий президент США Дональд Трамп впервые публично признал свое поражение на выборах главы государства и заявил, что он не идет на второй президентский срок.
- Видеообращение Трампа было записано через сутки после массовых беспорядков в Вашингтоне.По данным CNN, Трамп записал видео только потому, что его президентству угрожают надвигающиеся отставки и потенциальный импичмент.