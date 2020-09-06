Бронетехника и кордоны ОМОНа: в Минске протестующие окружают дворец Лукашенко

минск, беларусь / TUT.BY

В Минске люди собираются на Марш Единства, а силовые органы стягивают в центр специальную технику и силы.

Как пишет местный ресурс tut.by, в Минске перекрыты многие подземные переходы.

Также на вход и выход закрыты станции метро Площадь Ленина, Октябрьская, Купаловская, Площадь Победы, Площадь Якуба Коласа, чуть позже была закрыта станция "Пушкнская". Поезда следуют без остановки на данных станциях. Минский метрополитен приносит извинения за временные неудобства, принятые "в целях обеспечения безопасности пассажиров".

"Силовики на Октябрьской площади стоят под официальным красно-зеленым флагом", - отмечает издание.

По информации ресурса, милиция предлагает журналистам находиться "на безопасном расстоянии" от протестующих.

Также сообщается, что на марш начали собираться люди и в Гродно. Там уже начались задержания, людей хватает ОМОН.

Позднее белорусские оппозиционные ресурсы сообщили о том, что колонны протестующих будут выдвигаться к резиденции Александра Лукашенко.

"Минск. В 16:00 из центра идём ко дворцу. Если Победителей перекроют на подходе, пройти можно так: метро Молодёжная — метро Пушкинская — проспект Пушкина", - говорится в сообщении Telegram-канала Nexta Live.

"Берём дворец в мирное кольцо", - сообщают ресурсы белорусской оппозиции.

Участники многотысячного марша оппозиции в Минске уже движутся в направлении резиденции Лукашенко.

Как сообщают очевидцы, колонна из порядка 40 тысяч человек покидает проспект Независимости и с разных сторон направляется в сторону площади Государственного флага, где располагается Дворец Независимости.

Как сообщает РИА Новости, вокруг дворца Независимости выстроились десять БТР.

/ Скриншот

Ранее сообщалось о том, что в Минске накануне запланированных масштабных акций оппозиции заметили колонны военной и специальной техники.

На улицах столицы Беларуси заметили колонну БТР, грузовики с тентами защитного цвета, а также спецмашины для разблокирования и с водометами.

Напомним, неделю назад тысячи демонстрантов пришли к резиденции президента Александра Лукашенко, куда перебросили бронетехнику.

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Позднее в Сети опубликовали фото Лукашенко у резиденции с автоматом в руках.

Как известно, в Беларуси продолжаются акции протеста против результатов президентских выборов 9 августа, которые участники уличных акций считают сфальсифицированными в пользу Александра Лукашенко.