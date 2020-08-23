"Будем иметь с ним дело": в ЕС сделали неожиданное заявление насчет Лукашенко

Александр Лукашенко / Reuters

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель оценил ситуацию в Беларуси на фоне масштабных протестов и столкновений демонстрантов с силовиками.

Как подчеркнул он в интервью El Pais, в ЕС не признают Александра Лукашенко президентом Беларуси.

"Мы также не признаем Николаса Мадуро (объявленного в 2018 году президентом Венесуэлы, - ред.). С этой точки зрения Мадуро и Лукашенко находятся в абсолютно одинаковой ситуации. Мы не признаем, что они были избраны законно", - отметил Боррель.

В то же время глава дипломатии ЕС акцентировал внимание на необходимости продолжения диалога с Лукашенко.

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"Тем не менее, хотим мы того или нет, они контролируют правительство, и мы должны продолжать иметь с ними дело, несмотря на то, что не признаем их демократическую легитимность", - добавил Боррель.

Напомним, ранее сообщалось о том, что попытка Брюсселя ввести санкции против чиновников режима Александра Лукашенко в Беларуси может обернуться провалом.

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Стало известно о том, что Греция и Кипр готовы не поддержать ограничения из-за своей политической позиции по Турции.