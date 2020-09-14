"Будет еще хуже": в ВОЗ предупредили о росте числа смертей от COVID-19

В европейских странах резко возросло число случаев заражения коронавирусом.
В Европе в октябре и ноябре 2020 года ожидается всплеск числа летальных случаев, связанных с коронавирусом.
К такому выводу пришли во Всемирной организации здравоохранения, сообщает Agence France-Presse в Twitter.
"Будет еще хуже. В октябре, ноябре мы увидим рост смертности", - сказал директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.
Подчеркивается, что в настоящее время в европейских странах резко возросло число случаев заражения коронавирусом, хотя количество летальных исходов остается относительно стабильным.
За 13 сентября ВОЗ зафиксировала самый большой суточный прирост новых случаев заражения - 307 930.
Напомним, ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус оценил вероятность обострения в мире новой пандемии.
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По его словам, мир должен заблаговременно готовиться к новой пандемии.
- В Украине зарегистрировано 156 тыс. 797 случаев COVID-19, в том числе 2 тыс. 462 новых - за прошедшие сутки. В целом от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умерли 3 тыс. 211 человек. На сегодняшний день в Украине болеют 84 тыс. 073 человека.
- По данным Всемирной организации здравоохранения, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 28,63 млн, из них почти 917 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились почти 29 млн человек, из них более 922 тыс. скончались.