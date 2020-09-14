"Будет еще хуже": в ВОЗ предупредили о росте числа смертей от COVID-19

В мире растет число больных коронавирусом / Reuters

В Европе в октябре и ноябре 2020 года ожидается всплеск числа летальных случаев, связанных с коронавирусом.

К такому выводу пришли во Всемирной организации здравоохранения, сообщает Agence France-Presse в Twitter.

"Будет еще хуже. В октябре, ноябре мы увидим рост смертности", - сказал директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Подчеркивается, что в настоящее время в европейских странах резко возросло число случаев заражения коронавирусом, хотя количество летальных исходов остается относительно стабильным.

За 13 сентября ВОЗ зафиксировала самый большой суточный прирост новых случаев заражения - 307 930.

Напомним, ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус оценил вероятность обострения в мире новой пандемии.

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По его словам, мир должен заблаговременно готовиться к новой пандемии.