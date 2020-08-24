"Будет несколько месяцев недееспособным": в Германии оценили состояние Навального

Навальный будет несколько месяцев недееспособным / Reuters

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который сейчас лежит в берлинской клинике Шарите, выживет после отравления. Однако он несколько месяцев будет недееспособным, заявил основатель организации Cinema fоr Peace Яка Бизиль, который доставил Навального на лечение в Германию.

Об этом Бизиль рассказал в интервью BILD.

Отметим, санитарную авиацию с реанимационным оборудованием и специалистами из Берлина в Омск отправила организация Cinema fоr Peace по просьбе участника Pussy Riot Петра Верзилова, а оплатил рейс самолета основатель "Билайна" Борис Зимин.

Как пишет "РИА Новости", Бизиль пояснил, что имел в виду собственные оценки на основе опыта с госпитализацией в Берлине Верзилова, который так же, как и Навальный, был доставлен Cinema for Peace из России в Германию на лечение.

"Я ожидаю, как и с Петром Верзиловым, что он будет недееспособен месяц или два. Я сравнил с тем, как было с Петром Верзиловым", - заявил Бизиль.

Он подчеркнул, что это было лишь сравнение, а не информация врачей.

Как известно, Алексей Навальный 20 августа попал в реанимацию больницы Омска после того, как ему стало плохо в самолете. Оппозиционера подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Потом стало известно, что он впал в кому.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждала, что политик отравлен, и ответственность за отравление лежит на российском президенте Владимире Путине.

Читайте также"Масштаб этой слежки потрясает воображение": Яшин рассказал, как "пасли" НавальногоНапомним, российскому оппозиционеру Алексею Навальному в Германии присвоили особый статус "гостя канцлера". Это сделано для максимальной защиты политика, объясняет немецкий журналист Тео Колл.

Об этом сообщает телеканал ZDF.

"Это был не политический сигнал, а бюрократический трюк, призванный обеспечить максимальную защиту российского политика со стороны полиции", — цитирует Колла телеканал.

Добавим, что слова журналиста подтвердили в министерстве внутренних дел Германии.