Будущий госсекретарь США раскрыл масштабные планы по Украине и России

Энтони Блинкен / Getty Images

Кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен и претендент на пост главы Пентагона Ллойд Остин подтвердили намерения администрации Байдена обеспечить предоставление летального оружия Украине и совершить еще несколько шагов, направленных на сдерживание России в Европе.

С такими заявлениями они выступили во время сенатских слушаний, по поводу их утверждения в должности.

Остин заявил, что считает, что "главной целью отношений США и РФ в области безопасности должно быть сдерживание России от действий против жизненных интересов США".

В свою очередь Блинкен уточнил, что новая администрация американского президента намерена:

продолжать поставки летального оружия в Украину;

оказывать давление на Россию по делу Навального и требовать его незамедлительного освобождения;

пытаться остановить постройку трубопровода Северный Поток-2;

рассматривать Китай и Россию как своих главных противников;

продолжать борьбу за мировое лидерство и право вести человечество в будущее.

Среди других инициатив, озвученных Блинкеным, нашлось место Хуану Гуайдо, которого США продолжат считать "лидером Венесуэлы", Турции, которую намерены наказать за покупку российской системы ПВО С-400, что делает ее неполноценным союзником, и КНДР, на которую усилят давление с целью отказаться от ядерного оружия. Также прозвучали планы по противодействию Ирану в получении ядерного оружия, в том числе - путем возвращения к ядерной сделке.

В то же время Ллойд Остин подчеркнул, что США намерены продлить договор СНВ-3 с Россией.

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Напомним, главный претендент на пост главы американского Минфина Джанет Йеллен в ходе слушаний в финансовом комитете сената США сообщила, что в случае её избрания санкционная политика Белого дома последних лет будет пересмотрена с целью "сделать её стратегической".