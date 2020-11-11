Бунт в Армении: протестующие выдвинули ультиматум премьеру

В Ереване премьеру выдвинули ультиматум / Reuters

В столице Армении Ереване в среду, 11 ноября, сторонники оппозиции, которые выступили против вывода армянских войск из Нагорного Карабаха, выдвинули ультиматум премьер-министру Николу Пашиняну.

Протестующие потребовали, чтобы премьер до полуночи добровольно ушел с поста, сообщает Sputnik Армения в Telegram.

"Участники акции протеста предоставили Николу Пашиняну пять с половиной часов для добровольной отставки", – отмечается в сообщении.

Напомним, в Ереване протесты вспыхнули после того, как армянская сторона подписала соглашение о прекращении боев в Нагорном Карабахе. Многие в Армении восприняли такой шаг, как капитуляцию.

В центре Еревана оппозиция требовала отказаться от вывода войск из Карабаха, были стычки с полицией, есть много задержанных