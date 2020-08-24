"Были подозрительные случаи": в Германии заявили, что Навального могли отравить

В Германии заявили, что Навального могли отравить / Reuters

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный, который в тяжелом состоянии находится в берлинской клинике "Шарите", мог стать жертвой отравления, заявил представитель правительства Германии Штеффан Зайберт.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

По словам Зайберта, существует "определенная вероятность" отравления российского оппозиционера.

"К сожалению, в новейшей российской истории было несколько подозрительных случаев", - сказал он.

В связи с этим политик призвал к "полной прозрачности" данного инцидента.

Читайте также"Будет несколько месяцев недееспособным": в Германии оценили состояние НавальногоНапомним, российскому оппозиционеру Алексею Навальному в Германии присвоили особый статус "гостя канцлера". Это сделано для максимальной защиты политика, объясняет немецкий журналист Тео Колл.

Об этом сообщает телеканал ZDF.

"Это был не политический сигнал, а бюрократический трюк, призванный обеспечить максимальную защиту российского политика со стороны полиции", — цитирует Колла телеканал.

Добавим, что слова журналиста подтвердили в министерстве внутренних дел Германии.