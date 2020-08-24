"Были подозрительные случаи": в Германии заявили, что Навального могли отравить

В правительстве Германии прокомментировали ситуацию с российским оппозиционером.
Российский оппозиционный политик Алексей Навальный, который в тяжелом состоянии находится в берлинской клинике "Шарите", мог стать жертвой отравления, заявил представитель правительства Германии Штеффан Зайберт.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
По словам Зайберта, существует "определенная вероятность" отравления российского оппозиционера.
"К сожалению, в новейшей российской истории было несколько подозрительных случаев", - сказал он.
В связи с этим политик призвал к "полной прозрачности" данного инцидента.
Читайте также"Будет несколько месяцев недееспособным": в Германии оценили состояние НавальногоНапомним, российскому оппозиционеру Алексею Навальному в Германии присвоили особый статус "гостя канцлера". Это сделано для максимальной защиты политика, объясняет немецкий журналист Тео Колл.
Об этом сообщает телеканал ZDF.
"Это был не политический сигнал, а бюрократический трюк, призванный обеспечить максимальную защиту российского политика со стороны полиции", — цитирует Колла телеканал.
Добавим, что слова журналиста подтвердили в министерстве внутренних дел Германии.