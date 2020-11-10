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Бывшая жена Трампа резко высказалась о его поражении на выборах в США

10 ноября 2020, 22:02

Бывшая супруга Трампа рассказала, что он не любит проигрывать и будет сражаться до последнего.

Бывшая жена Трампа призналась, что устала следить за президентской гонкой / instagram.com/ivanatrumpfan

Бывшая жена действующего президента США Дональда Трампа Ивана Трамп откровенно высказалась о его поражении на выборах президента США.

71-летняя Ивана интервью People заявила, что Трамп не любит проигрывать, поэтому будет сражаться за результаты выборов.​

"Я не думаю, что у него есть выбор. Он ненавидит быть неудачником, в этом я уверена. Но если он проигрывает, значит он проигрывает. У него много денег, есть много мест, где можно наслаждаться жизнью", – сказала она.

Ивана призналась, что устала следить за гонкой и хочет, чтобы как Дональд, так и их трое общих детей "выдохнули" и со спокойной душой начали "нормальную жизнь".

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"Я просто хочу, чтобы со всем этим было покончено, так или иначе. Мне действительно все равно", – отметила экс-жена Трампа.

По ее словам, трое детей от бывшего мужа – 42-летний Дональд-младший, 39-летняя Иванка и 36-летний Эрик – чувствуют себя "отлично", но она не может дождаться, когда они уедут из Вашингтона.

"Я просто хочу, чтобы они могли жить своей нормальной, не "вашингтонской" жизнью. В Нью-Йорке или где-то еще. Я думаю, им понравилось быть рядом с Дональдом, участвовать в выборах и следить за тем, что произойдет, но теперь, слава Богу, все кончено", – подчеркнула Ивана.

Выборы в США - о чем ранее сообщал Главред:

  • Мелания Трамп, жена действующего президента США Дональда Трампа, отреагировала на итоги выборов главы государства. Первая леди констатировала, что американцы заслуживают честных выборов.
  • Действующий глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что выборы еще не закончились и его штаб будет отстаивать свои позиции по результатам выборов в суде в понедельник. Он добавил, что в настоящее время Байден официально не утвержден победителем ни в одном из штатов.
  • Новоизбранный президент Джо Байден выступил с обращением к нации в своем родном городе Уилмингтон. Он пообещал стать президентом для всех американцев, включая 70 миллионов человек, проголосовавших за переизбрание Дональда Трампа.

Дональд Трамп выборы в США
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