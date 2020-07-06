В России повязали экс-футболиста из Украины - какой срок светит

Украинского футболиста приговорили к 20 годам тюрьмы - фото ТАСС

Бывшего украинского футболиста Василия Василенко арестовали в Москве в рамках расследования дела о шпионаже. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Такое решение вынес московский суд в понедельник, 6 июля, сообщает ТАСС.

"Сотрудники ФСБ России при участии российских правоохранительных органов установили причастность гражданина Украины Василенко Василия Ивановича к совершению преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ ("Шпионаж")", - говорится в сообщении.

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Как отмечает источник агентства, экс-футболисту предъявили обвинение, он содержится в одном из московских СИЗО.

Василенко с 1992 по 2001 год играл на позиции защитника в командах "Таврия" (Новотроицкое), "Торпедо" (Мелитополь) и "Дружба" (Бердянск). Как следует из материалов дела, он является гражданином Украины.

Отметим, октябре 2019 года Василенко арестовали в Москве за "незаконное перемещение через границу сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ или боеприпасов". Весной этого года обвинение было переквалифицировано на шпионаж. Согласно санкции такой статьи, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Как писал Главред, в пятницу, 26 июня, в Москве суд дал санкцию на арест журналиста, заместителя генерального директора телеканала ATR Айдера Муждабаева.

Напомним, ранее Следственный комитет России объявил Муждабаева в международный розыск.

В РФ Муждабаева обвинили в призывах к терроризму.