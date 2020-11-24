Бывшему сопернику Лукашенко на выборах предьявили тяжелое обвинение

Виктору Бабарико предъявили обвинение / Euroradio

В КГБ Беларуси сообщили, что экс-претенденту на участие в выборах президента Виктору Бабарико предъявлено обвинение по его уголовному делу. Оппозиционер и банкир обвиняется в получении взяток организованной группой в особо крупном размере и в их легализации.

Аналогичные обвинения предъявлены нескольким зампредседателя правления "Белгазпромбанка". Как сообщает Tut.by со ссылкой на сообщение силовиков, все обвиняемые признали вину, "за исключением В.Бабарико".

По ч. 3 ст. 430 УК Бабарико грозит от 5 до 15 лет со штрафом. Вторая статья в его обвинении - ч. 2 ст. 235 УК - предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет со штрафом.

Справка

Виктор Бабарико – белорусский бизнесмен и политик. До 12 мая 2020 года занимал пост председателя правления Белгазпромбанка. На этой должности он проработал почти 20 лет.

12 мая Бабарико выдвинул свою кандидатуру на пост президента Беларуси на выборы 9 августа. Интернет-опросы публиковали результаты, согласно которым бизнесмена готовы поддержать на выборах более 50% белорусских избирателей.

Его команда собрала около 425 тысяч подписей за выдвижение кандидатуры Бабарико на пост президента.

18 июня Виктора Бабарико и его сына Эдуардо Бабарико задержали по обвинению в нелегальном выводе более 430 миллионов долларов США через Белгазпромбанк в Латвию.

Политик и его сын находятся в следственном изоляторе.

Ситуация в Беларуси – о чем сообщалось ранее:

Бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико рассказал своим адвокатам, что разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с представителями оппозиции в следственном изоляторе КГБ не привел к каким-либо договоренностям. Оппозиция готова говорить с властью только в условиях реального и равного диалога.

10 октября президент Беларуси Александр Лукашенко встретился в СИЗО с членами Координационного совета оппозиции и призвал изменения в Конституцию страны вносить законным способом. На встрече присутствовали бывший кандидат в президенты Беларуси Виктор Бабарико, активист выборного штаба Бабарико Юрий Воскресенский, член президиума Координационного совета Лилия Власова, политтехнолог Виталий Шкляров, а также директор Pandadoc Дмитрий Рабцевич. Участники дискуссии сидели за овальным столом, возле каждого были установлены таблички с фамилиями и именами.

Ситуация в Беларуси – о чем важно знать:

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.