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Нефть резко подешевела на фоне возможной второй волны коронавируса

11 мая 2020, 22:55

Баррель Brent стоит 29,93 доллара.

нефть,добыча
Нефть резко подешевела / Reuters

Цена на нефть упала 11 мая по причине опасений инвесторов относительно второй волны коронавирусной инфекции.

Как сообщает Reuters, баррель Brent дешевел на один доллар до 29,93 доллара.

Стоимость барреля WTI снижалась на 30 центов до 24,44 доллара.

Понижение цены на нефтяном рынке связано с тем, что после послабления карантина о вспышке Covid-19 заявила Германия. О новых случаях сообщил также китайский город Ухань, ставший эпицентром распространения инфекции в декабре 2019-го.

Во Франции и Южной Корее также заявили, что готовят здравоохранение к возможной второй волне коронавируса.

Как ранее сообщалось, в то время как США активно вводят санкции в отношении Северного потока-2, в России подсчитали убытки от резкого падения мировых цен на нефть.

Также напомним, в США заявляют, что Россия предпринимает попытки сыграть на страхах и неопределенности будущего в связи с пандемией коронавируса, чтобы дестабилизировать ситуацию в мире в целом и в западных странах, в частности.

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты Америки через некоторое время сообщат детали происхождения коронавируса.

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