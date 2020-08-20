Цепкало рассказал, как Польша поможет протестующим в Беларуси

Валерий Цепкало / Reuters

Валерий Цепкало, оппозиционный белорусский политик встретился в Польше с руководителем МИД страны Яцеком Чапутовичем и обсудил с ним план помощи республике.

Об этом сообщает сам Цепкало на своей странице в социальной сети Facebook.

"Глава польской дипломатии Яцек Чапутович отметил, что вид столицы Беларуси и многих других городов, где тысячи людей протестуют против фальсификации результатов выборов, показывает, что наш народ полон решимости и желает добиться мирных перемен", ‒ написал он

Цепкало поблагодарил власти Польшу за поддержку протестующих в Беларуси, независимых СМИ, а также готовность оказать поддержку пострадавшим от действий режима Лукашенко.

"В дополнение к существующей поддержке в этом отношении, новые рамки помощи будут изложены в "Плане солидарности с Беларусью", о котором недавно объявил премьер-министр Матеуш Моравецкий", ‒ написал он.

Цепкало также обсуждал с руководителем польского МИД создание польско-американского фонда для финансовой и юридической поддержки гражданского общества в Беларуси, в том числе и всех бастующих.

Валрий Цепкало и Яцек Чапутович / МИД Польши

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Напомним, ранее в Киеве активисты-националисты на одной из улиц города встретили белорусского оппозиционного политика Валерия Цепкало и заставили его извиниться за недавнее скандального заявление о том, что на Донбассе "идет гражданская война".