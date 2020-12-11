Человек года 2020 по версии Time: названы триумфаторы

В этом году почетное звание получили политики из Демократической партии.
Американский журнал Time решил, что звание Человек года 2020 заслужили два демократа – избранный президентом США Джо Байден и избранная вице-президентом Камала Харрис (стала первой женщиной и первым темнокожим политиком на этом посту).
Триумфаторов назвал певец Брюс Спрингстин в видео, размещенном в Twitter-аккаунте Time.
Конкурентами Байдена и Харрис были, в частности нынешний президент Штатов Дональд Трамп и главный инфекционист страны Энтони Фаучи вместе с медиками.
Журнал уже опубликовал в соцсети новую обложку, на которой запечатлены Байден и Харрис.
- Напомним, в 2019 году звание Человек года получила известная шведская экоактивистка – школьница Грета Тунберг.
- Активистка прославилась после того, как на саммите ООН в Нью-Йорке обвинила глав государств в том, что они своим пренебрежительным отношением к проблемам экологии лишили ее детства.
Автор: Екатерина Присяжнюк