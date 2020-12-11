Человек года 2020 по версии Time: названы триумфаторы

Джо Байден и Камала Харрис стали людьми года по версии Time / Reuters

Американский журнал Time решил, что звание Человек года 2020 заслужили два демократа – избранный президентом США Джо Байден и избранная вице-президентом Камала Харрис (стала первой женщиной и первым темнокожим политиком на этом посту).

Триумфаторов назвал певец Брюс Спрингстин в видео, размещенном в Twitter-аккаунте Time.

Конкурентами Байдена и Харрис были, в частности нынешний президент Штатов Дональд Трамп и главный инфекционист страны Энтони Фаучи вместе с медиками.

Журнал уже опубликовал в соцсети новую обложку, на которой запечатлены Байден и Харрис.

Джо Байден и Камала Харрис стали людьми года по версии Time / twitter.com/time