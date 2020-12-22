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"Черный список" граждан ЕС: в МИД России отреагировали на санкции из-за отравления Навального

22 декабря 2020, 13:24
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В МИД РФ утверждают, что Евросоюз не предоставил доказательств о причастности Москвы к отравлению Алексея Навального.

МИД России
В МИД РФ расширят "черный список" граждан ЕС, которым запрещен въезд на территорию страны / пресс-служба "Единой России"

Россия считает незаконными санкции стран Евросоюза против ряд российских граждан, которых Брюссель называет причастными к отравлению оппозиционного политика Алексея Навального. В ответ Москва намерена расширить "черный список" граждан ЕС и уже уведомила об этом дипломатические ведомства Германии, Франции и Швеции.

Как заявили в МИД РФ, официальная Москва считает незаконными и неприемлемыми санкции против российских граждан, которых ЕС подозревает в причастности к отравлению Навального.

"Считаем категорически неприемлемым принятие Европейским союзом с подачи его ведущих государств-членов незаконных ограничительных мер в отношении ряда наших соотечественников под предлогом их мнимой причастности к инциденту с российским гражданином Навальным", - отметили в российском дипломатическом ведомстве.

Дипломаты акцентировали внимание на том, что теперь Россия намерена расширить "черный список" граждан Евросоюза, которым будет запрещен въезд на территорию российского государства.Читайте также"Хотели бы – довели бы дело до конца": Путин резко высказался об отравлении Навального

"В него вошли те, кто причастен к нагнетанию антироссийской санкционной активности в рамках ЕС",- утверждают в ведомстве.

В МИД добавили, что россияне уже известили об этом дипломатические ведомства Германии, Франции, Швеции и представительство Евросоюза в Москве.

"Соответствующие вербальные ноты МИД России, информирующие о данном шаге, были вручены главам дипломатических представительств ФРГ, Франции и Швеции, а также направлены в представительство ЕС в Москве", - уточняется в заявлении.

В МИД РФ подчеркнули, что страны ЕС не предоставили доказательств о причастности россиян к отравлению Навального и в будущем "будут получать адекватный ответ" от Москвы на подобные действия.

Отравление Навального

  • Американское издание The New York Times 14 октября сообщило о том, что 6 высокопоставленных российских чиновника, которых ЕС подозревает в причастности к отравлению Навального, попадут под санкции Брюсселя.
  • Главы МИД стран Евросоюза 12 октября приняли решение о санкциях против российских чиновников и организаций, которые обвиняются в отравлении оппозиционного политика Алексея Навального веществом из группы Новичок.
  • Организация по запрещению химического оружия 6 октября сделала заявление, согласно которому в образцах физиологических жидкостей Навального были обнаружены токсичные химикаты.
  • 21 декабря Алексей Навальный опубликовал видео, которое политик назвал разговором с военным химиком из Института криминалистики ФСБ Константином Кудрявцевым. В разговоре обсуждаются подробности покушения на Навального.
  • В ФСБ заявили, что разговор является подделкой и провокацией, организованной при участии иностранных спецслужб.

новости России санкции против России Алексей Навальный отравление Навального
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