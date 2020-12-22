"Черный список" граждан ЕС: в МИД России отреагировали на санкции из-за отравления Навального

В МИД РФ расширят "черный список" граждан ЕС, которым запрещен въезд на территорию страны / пресс-служба "Единой России"

Россия считает незаконными санкции стран Евросоюза против ряд российских граждан, которых Брюссель называет причастными к отравлению оппозиционного политика Алексея Навального. В ответ Москва намерена расширить "черный список" граждан ЕС и уже уведомила об этом дипломатические ведомства Германии, Франции и Швеции.

Как заявили в МИД РФ, официальная Москва считает незаконными и неприемлемыми санкции против российских граждан, которых ЕС подозревает в причастности к отравлению Навального.

"Считаем категорически неприемлемым принятие Европейским союзом с подачи его ведущих государств-членов незаконных ограничительных мер в отношении ряда наших соотечественников под предлогом их мнимой причастности к инциденту с российским гражданином Навальным", - отметили в российском дипломатическом ведомстве.

Дипломаты акцентировали внимание на том, что теперь Россия намерена расширить "черный список" граждан Евросоюза, которым будет запрещен въезд на территорию российского государства.Читайте также"Хотели бы – довели бы дело до конца": Путин резко высказался об отравлении Навального

"В него вошли те, кто причастен к нагнетанию антироссийской санкционной активности в рамках ЕС",- утверждают в ведомстве.

В МИД добавили, что россияне уже известили об этом дипломатические ведомства Германии, Франции, Швеции и представительство Евросоюза в Москве.

"Соответствующие вербальные ноты МИД России, информирующие о данном шаге, были вручены главам дипломатических представительств ФРГ, Франции и Швеции, а также направлены в представительство ЕС в Москве", - уточняется в заявлении.

В МИД РФ подчеркнули, что страны ЕС не предоставили доказательств о причастности россиян к отравлению Навального и в будущем "будут получать адекватный ответ" от Москвы на подобные действия.

Отравление Навального