УкрРус
  1. Главная
  3. Мир

Число жертв разрушительного землетрясения в Турции возросло

1 ноября 2020, 07:19

Травмы в результате землетрясения получили 896 человек.

землетрясение в Турции
Число жертв землетрясения в Турции возросло / Reuters

До 43 выросло число погибших в результате землетрясения в Турции. Стихия накрыла провинцию Измир. Спасатели продолжают надеяться на чудо и ищут под завалами живых людей.

Как сообщает агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики (AFAD), травмы в результате землетрясения получили 896 человек.

"По последним данным, погибли 43 человека, 896 пострадали... Спасатели в Измире работают на завалах девяти разрушенных зданий", - говорится в сообщении.

Разрушения также зафиксированы на греческом острове Самос, где два человека погибли и 20 получили ранения.

В Измире разрушены 20 домов.

Отметим, президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что солидарность Анкары и Афин перед лицом затронувшего обе страны бедствия "ценнее многих вещей в жизни".

Землетрясение в Турции – о чем сообщалось ранее:

  • 30 октября землетрясение магнитудой 6,6 произошло в 17 км от района Сеферихисар в Измире. Землетрясение ощущалось в регионах Эгейского моря и Мраморного моря, в том числе в Стамбуле, Бурсе, Бодруме и Мармарисе.
  • Землетрясение магнитудой 6,6 баллов по шкале Рихтера, которое накануне произошло в Турции и Греции, повлекло за собой масштабные разрушения и наводнения, есть жертвы.
  • Чуть позже в Турции сейсмологические службы зафиксировали второе за сутки землетрясение возле берегов на юго-западе страны.

землетрясение Новости Турции
Сейчас вы просматриваете новость «Число жертв разрушительного землетрясения в Турции возросло». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

07:19
Число жертв разрушительного землетрясения в Турции возросло
07:15
Железо: как понять, что у вас в организме дефицит Видео
06:56
Какой выход есть у Зеленского в конфликте с КСУ мнение
06:29
Гороскоп на ноябрь-2020: Скорпиону на голову посыплются деньги, а Весов – объегорят
06:02
В моде береты неземной красоты: как правильно носить берет 2020 и фото Фото
Реклама
05:33
Врач рассказала, какой карантин сработал бы в Украине Видео
05:05
Земному знаку Зодиака грозит разорительный период: астролог дал советы
04:27
Эксперт раскрыл план Путина по союзному государству Украины и России Видео
03:50
Почти вечный макияж глаз: модный перманентный макияж и его особенности
03:19
Секс: названы три лучших афродизиака Видео
02:48
Северный поток-2 обречен на поражение - Gazeta Polska Codziennie
02:14
Гороскоп на 2 ноября для всех: любовные приятности, выгода и судьбоносные сны Видео
01:34
Стрижки, что привлекут деньги: когда нужно стричься в ноябре 2020 Видео
00:55
Вторая волна коронавируса: врач объяснил, готова ли Украина
00:19
Главный праздник 1 ноября: что нельзя делать в День всех святых, чтоб денег не лишиться
31 октября, суббота
23:58
Украинский боксер Выхрист нокаутом победил в Германии Видео
23:41
Рэп-дива Alyona Alyona впервые раскрыла пикантные подробности личной жизни Видео
23:17
Врач пояснила тяжелую форму Covid-19 у детей
22:57
Коронавирус в Украине 31 октября - за сутки выявили почти 9 тысяч больных Видео
22:51
Гороскоп на 1 ноября для всех: любовный переворот и приход денег Видео
Реклама
22:45
Семья Шона Коннери озвучила подробности смерти актера
22:27
В Офисе президента отреагировали на заявление Венецианской комиссии
22:15
Что нельзя делать после коронавируса: советы врача Видео
22:07
В МИД назвали сроки запуска открытого неба с Евросоюзом
21:59
Трамп накинулся на американских врачей из-за COVID-19
21:30
Ученые обнаружили новый вид мутировавшего коронавируса
21:26
Врач сравнила коронавирусную ситуацию в Украине с войной Видео
21:18
Врач предупредил, кому грозит повторное заражение коронавирусом Видео
21:08
Бюджетный и классический рахат лукум – рецепты на Хэллоуин Видео
20:59
Комаровский ошарашил причиной ложных ПЦР-тестов Видео
20:43
Умерла известная советская актриса из фильма А зори здесь тихие
20:27
Венецианская комиссия раскритиковала увольнения судей КСУ Видео
20:08
Ученые начали выявлять Covid-19 с помощью фитнес-браслета Видео
19:59
Астролог предупредил, на кого навалятся несчастья: что точно нельзя делать
19:56
В Слуге народа отреагировали на решение Зеленского по судьям КСУ
19:36
Очередной теракт во Франции: мишенью стал православный священник Фото
19:31
Погода в Украине 2 ноября 2020: синоптики назвали области-счастливчики Видео
19:26
Коронавирус в Украине: выяснилось, чем опасна отмена вакцинации
19:03
В Житомирской области вспыхнул гостинно-ресторанный комплекс
18:30
В МИД заявили об отсутствии гарантий в Будапештском меморандуме
Реклама
18:27
В МИД Украины озвучили планы на фоне конституционного кризиса
18:04
Смертельное ДТП в центре Киева: подозреваемый рассказал, что помнит
17:38
"Я увел у вас жену": Уткин странно ответил Гордону о Крыме Видео
16:40
В Минске проходит марш людей с инвалидностью: начались задержания Фото Видео
16:17
Беларусь "прикрывает" границу: кого могут не впустить и почему
16:12
Макрон объяснил свои слова о карикатурах на пророка Мухаммеда Видео
16:02
В ноябре одному знаку Зодиака грозит страшное падение – астролог
15:33
Умер Шон Коннери - биография, фильмография и личная жизнь легендарного "Агента 007"
15:03
Смертельное ДТП на Майдане: водителю избрана мера пресечения Видео
14:46
Арестович назвал две главные проблемы президента Зеленского
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять