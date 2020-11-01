Число жертв разрушительного землетрясения в Турции возросло

Число жертв землетрясения в Турции возросло / Reuters

До 43 выросло число погибших в результате землетрясения в Турции. Стихия накрыла провинцию Измир. Спасатели продолжают надеяться на чудо и ищут под завалами живых людей.

Как сообщает агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики (AFAD), травмы в результате землетрясения получили 896 человек.

"По последним данным, погибли 43 человека, 896 пострадали... Спасатели в Измире работают на завалах девяти разрушенных зданий", - говорится в сообщении.

Разрушения также зафиксированы на греческом острове Самос, где два человека погибли и 20 получили ранения.

В Измире разрушены 20 домов.

Отметим, президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что солидарность Анкары и Афин перед лицом затронувшего обе страны бедствия "ценнее многих вещей в жизни".

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