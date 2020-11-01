Число жертв разрушительного землетрясения в Турции возросло

Травмы в результате землетрясения получили 896 человек.
До 43 выросло число погибших в результате землетрясения в Турции. Стихия накрыла провинцию Измир. Спасатели продолжают надеяться на чудо и ищут под завалами живых людей.
Как сообщает агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики (AFAD), травмы в результате землетрясения получили 896 человек.
"По последним данным, погибли 43 человека, 896 пострадали... Спасатели в Измире работают на завалах девяти разрушенных зданий", - говорится в сообщении.
Разрушения также зафиксированы на греческом острове Самос, где два человека погибли и 20 получили ранения.
В Измире разрушены 20 домов.
Отметим, президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что солидарность Анкары и Афин перед лицом затронувшего обе страны бедствия "ценнее многих вещей в жизни".
Землетрясение в Турции – о чем сообщалось ранее:
- 30 октября землетрясение магнитудой 6,6 произошло в 17 км от района Сеферихисар в Измире. Землетрясение ощущалось в регионах Эгейского моря и Мраморного моря, в том числе в Стамбуле, Бурсе, Бодруме и Мармарисе.
- Землетрясение магнитудой 6,6 баллов по шкале Рихтера, которое накануне произошло в Турции и Греции, повлекло за собой масштабные разрушения и наводнения, есть жертвы.
- Чуть позже в Турции сейсмологические службы зафиксировали второе за сутки землетрясение возле берегов на юго-западе страны.