Что "известный кидала" Лукашенко пообещал Путину: экс-депутат Госдумы озвучил версию

Лукашенко может предпринять попытку обмануть Путина / Reuters

Илья Пономарев, депутат Государственной думы Российской Федерации 2007-2016 гг., высказал свое мнение относительно того, о чем могли договориться президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко во время встречи в Сочи.

Об этом Пономарев рассказал во время чата на Главреде.

"Я считаю, что Лукашенко в Сочи пообещал Путину провести конституционную реформу в Беларуси и после объявить новые выборы, в которых будет участвовать не Лукашенко, а кандидат, которого они выберут вместе с Путиным. Однако это вовсе не значит, что этот сценарий реализуется, потому что Александр Григорьевич – известный кидала", - озвучил свое предположение Пономарев.

По его словам, не исключено, что Лукашенко надеется, что "пока он будет проводить конституционную реформу, ситуация на улице как-то сама рассосется, а потому пообещал Путину, что никаких агрессивных действий в отношении протестующих предпринимать не будет, если только они не перейдут к штурму и захвату зданий".

"А Путин, в свою очередь, наверное, то же самое пообещал Лукашенко – если протестующие перейдут к насильственным действиям и захвату власти, он окажет вооруженную помощь режиму Лукашенко. Но нет никаких гарантий, что именно так и произойдет", - считает российский оппозиционер.

Пономарев также считает, что России сравнительно все равно, кто придет к власти в Беларуси - Сергей Тихановский или Виктор Бабарико - поскольку все представители белорусской оппозиции не имеют антироссийских настроений.

"Поэтому России нет смысла активно вмешиваться в ситуацию в Беларуси, поскольку это лишь создаст дополнительные риски. Так что Путин просто "сидит на берегу реки" и ждет, когда его человек придет к власти в Минске", - отметил он.

При этом Пономарев считает, что Лукашенко может предпринять попытку обмануть Путина и задержаться каким-то образом у власти.

"Но, учитывая тот градус противостояния с гражданским обществом, который есть, это маловероятно. Тем более, российские средства массовой информации при первых признаках отхода Лукашенко от договоренностей с Путиным просто подтолкнут падающего", - резюмировал он.

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Напомним: