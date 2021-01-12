Импичмент – не худший сценарий: эксперт спрогнозировал, что похоронит карьеру Трампа

Дональд Трамп / Reuters

Кроме вероятного импичмента для Дональда Трампа существует еще два варианта развития событий, заявил юрист-международник Борис Бабин.

Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, среди них могут быть уголовные производства против Трампа, в ходе которых не исключены обвинения с признаками преступлений против конституционного строя США.

По его мнению, демократы попытаются обвинить Трампа во вмешательстве в избирательную систему, которое могло быть до событий в Капитолии.

"Они будут копать в сторону теории сговора — в США эти теории распространяются не только на уровне конспирологов и соцсетей, но и на уровне топовых республиканских чиновников. К примеру, кандидат от республиканцев, которая проиграла в Джорджии, выступала в своей кампании как сторонник теорий заговора", - напомнил эксперт.

Он отметил, что по странному стечению обстоятельств, конспирологические теории, которые распространяются в Штатах, очень похожи на плоды советской и российской пропаганды.

"Иностранное влияние на распространение антигосударственных теорий в США — это может рассматриваться как посягательство на конституционный строй", — добавил Бабин.

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