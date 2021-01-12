Импичмент – не худший сценарий: эксперт спрогнозировал, что похоронит карьеру Трампа

Против Дональда Трампа могут открыть уголовные производства, не исключил эксперт.
Кроме вероятного импичмента для Дональда Трампа существует еще два варианта развития событий, заявил юрист-международник Борис Бабин.
Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, среди них могут быть уголовные производства против Трампа, в ходе которых не исключены обвинения с признаками преступлений против конституционного строя США.
По его мнению, демократы попытаются обвинить Трампа во вмешательстве в избирательную систему, которое могло быть до событий в Капитолии.
"Они будут копать в сторону теории сговора — в США эти теории распространяются не только на уровне конспирологов и соцсетей, но и на уровне топовых республиканских чиновников. К примеру, кандидат от республиканцев, которая проиграла в Джорджии, выступала в своей кампании как сторонник теорий заговора", - напомнил эксперт.
Он отметил, что по странному стечению обстоятельств, конспирологические теории, которые распространяются в Штатах, очень похожи на плоды советской и российской пропаганды.
"Иностранное влияние на распространение антигосударственных теорий в США — это может рассматриваться как посягательство на конституционный строй", — добавил Бабин.
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Кровавые беспорядки в Вашингтоне:
- Напомним, число жертв беспорядков на Капитолийском холме в Вашингтоне выросло до 5 человек.
- 3 ноября 2020 в США состоялись выборы президента.
- 6 января в Вашингтоне сотни сторонников президента США Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия в то время, когда там проходило специальное совместное заседание обеих палат Конгресса по утверждению победы Джо Байдена. В ходе столкновений погибли четыре человека.
- После нескольких часов беспорядков полиция освободила здание Капитолия от протестующих. Спецзаседание возобновилось. Конгресс США 7 января утвердил победу Байдена на выборах президента: за Байдена проголосовали 306 членов коллегии выборщиков, а за Трампа - 232. Инаугурация Байдена запланирована на 20 января.
- Демократическая партия США после инаугурации Байдена будет контролировать обе палаты Конгресса.