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Импичмент – не худший сценарий: эксперт спрогнозировал, что похоронит карьеру Трампа

12 января 2021, 06:14
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Против Дональда Трампа могут открыть уголовные производства, не исключил эксперт.

Трамп
Дональд Трамп / Reuters

Кроме вероятного импичмента для Дональда Трампа существует еще два варианта развития событий, заявил юрист-международник Борис Бабин.

Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, среди них могут быть уголовные производства против Трампа, в ходе которых не исключены обвинения с признаками преступлений против конституционного строя США.

По его мнению, демократы попытаются обвинить Трампа во вмешательстве в избирательную систему, которое могло быть до событий в Капитолии.

"Они будут копать в сторону теории сговора — в США эти теории распространяются не только на уровне конспирологов и соцсетей, но и на уровне топовых республиканских чиновников. К примеру, кандидат от республиканцев, которая проиграла в Джорджии, выступала в своей кампании как сторонник теорий заговора", - напомнил эксперт.

Он отметил, что по странному стечению обстоятельств, конспирологические теории, которые распространяются в Штатах, очень похожи на плоды советской и российской пропаганды.

"Иностранное влияние на распространение антигосударственных теорий в США — это может рассматриваться как посягательство на конституционный строй", — добавил Бабин.

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Кровавые беспорядки в Вашингтоне:

  • Напомним, число жертв беспорядков на Капитолийском холме в Вашингтоне выросло до 5 человек.
  • 3 ноября 2020 в США состоялись выборы президента.
  • 6 января в Вашингтоне сотни сторонников президента США Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия в то время, когда там проходило специальное совместное заседание обеих палат Конгресса по утверждению победы Джо Байдена. В ходе столкновений погибли четыре человека.
  • После нескольких часов беспорядков полиция освободила здание Капитолия от протестующих. Спецзаседание возобновилось. Конгресс США 7 января утвердил победу Байдена на выборах президента: за Байдена проголосовали 306 членов коллегии выборщиков, а за Трампа - 232. Инаугурация Байдена запланирована на 20 января.
  • Демократическая партия США после инаугурации Байдена будет контролировать обе палаты Конгресса.
новости США Дональд Трамп протесты в США
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