Что сказал Джо Байден во время своей инаугурации: основные тезисы

Джо Байден во время присяги / Reuters

Президент США Джозеф Байден назвал день своей инаугурации днем истории, надежды и обновления, когда демократия одержала верх. Трансляция мероприятия доступна на YouTube.

"Это день Америки, это день демократии. День истории и надежды на обновление. Сегодня мы отмечаем триумф не кандидата, а цели. Цели – демократии. Воля народа была услышана. Мы вновь уяснили, что демократия драгоценна, она хрупка. И в этот час, друзья, демократия восторжествовала", - сказал он

США потребуется добиться единства нации для преодоления стоящих перед нею вызовов, отметил 46-й президент США.

Он призвал тех граждан США, которые не поддержали его на выборах, дать ему шанс и заверил, что будет работать на благо всех американцев.

Байден также отметил, что США рискуют погрузиться в хаос, если не преодолеют раскол в обществе. По его мнению, причины раскола американского общества сильны, но не новы, нужно стремиться к равенству и единству.

Президент США считает, что Америка с честью вышла из последних выпавших на ее долю испытаний, стала сильнее и скоро восстановит свои зарубежные альянсы.

"Как говорила моя мама, необходимо ощутить себя на месте другого. Иногда тебе нужна рука, а иногда другому", - сказал Байден и призвал американцев быть толерантными и прекратить борьбу между собой.

Кроме того, новоиспеченный президент объявил минуту молчания в память о всех, кто погиб от коронавируса COVID-19.

"Я обещаю всегда защищать Конституцию, США и каждого из вас", - подытожил Байден.

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Инаугурация Джо Байдена: