В Китае чума убила человека: введен частичный карантин

На карантин в Китае поместили 35 человек / Фото Reuters

В китайском городе Баотоу один человек скончался от кишечной чумы. Это одна из форм заболевания, которая поражает пищеварительную систему человека.

Пациент умер в воскресенье, 2 августа. У него отказала система кровообращения, сообщает Daily Mail.

По данным издания, власти изолировали девять человек, которые тесно контактировали с покойным, а также их контактных лиц. В целом, на карантин поместили 35 человек. Им ввели профилактические препараты, а также провели ПЦР-тесты, которые обнаруживают бактерии, вызывающие чуму. Все результаты тестов оказались отрицательными.

Правительство Китая признало, что город Баотоу столкнулся с потенциальной эпидемией чумы среди людей. В связи с этим было принято решение заблокировать регион.

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Как сообщал Главред, в автономном районе Китая Внутренняя Монголия обнаружили пациента, у которого диагностировали бубонную чуму.

Ранее стало известно, что хантавирус в Китае впервые убил человека. СМИ писали, что мужчина внезапно умер от хантавируса в провинции Юньнань, и у него не было явных симптомов заболевания.