Чужие самолеты в небе: Литва выдвинула ответное обвинение против Беларуси

Литва и Беларусь - страны выясняют, кто чьи границы нарушил / Reuters

После того, как Беларусь заявила, что Литва вторглась в ее воздушное пространство – власти Литвы в ответ обвинили сам Минск в нарушении литовских границ возле населенного пункта Мядининкай.

Именно белорусский вертолет Ми-24 вчера, 23 августа, вторгся в воздушное пространство Литвы, нарушив литовскую границу страны, сообщает пресс-служба МИД Литвы. У литовской стороны есть доказательства, заверили в ведомстве: этот вертолет видели люди, которые участвовали в акции солидарности с протестующими в Беларуси.

После этого послу Беларуси в Вильнюсе Валерию Барановскому вручили ноту протеста.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко не только срочно мобилизовал войска на границе – но и разрешил военным стрелять без предупреждения в случае нарушения границ на западном направлении.

Еще 20 августа стало известно, что Минск перебрасывает войска на запад страны. Это объяснили тем, что Беларусь проведет учения у границы с Польшей и Литвой.