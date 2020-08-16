Переданные РФ вагнеровцы рассказали, как оказались в Минске / КГБ Беларусь

32 россиянина из частной военной компании Вагнер, которых власти Беларуси передали властям России, публично еще раз озвучили версию ‒ в Минск их заманили сотрудники украинских спецслужб.

Об этом сообщают в агентстве РИА Новости.

По словам вагнеровцев, они направлялись на работу в Ливию и Сирию ‒ по объявлению, которое было опубликовано на сайте Авито. После отклика на него с ними связался некий Сергей Петрович, который представился куратором. Он предложил работу по охране нефтяных объектов в Сирии, Ливии и других странах Ближнего Востока.

Сперва у вагнеровцев поинтересовались, смогут ли они набрать группу в тридцать человек. Но потом требования начали увеличиваться ‒ 60, 90 и 180 человек. При этом "Сергей Петрович" активно настаивал на найме россиян, которые воевали на Донбассе и в Сирии.

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Напомним, в конце июля 33 сотрудника ЧВК Вагнера были задержаны правоохранителями на территории Беларуси 29 июля. Их подозревают в попытке осуществления деятельности по дестабилизации ситуации в стране.

Киев отправил запрос Минску о выдаче 28 боевиков, которые подозреваются в преступлениях во время войны на Донбассе.

Однако Беларусь передала России всех задержанных - в рамках Минской конвенции о правовой помощи.