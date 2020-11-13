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"Чья б корова мычала": Лукашенко грубо объяснил, чего нужно бояться Зеленскому

13 ноября 2020, 19:18

Лукашенко упрекнул Зеленского в падении рейтингов президента Украины.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко / Скриншот Telegram-канал Пул Первого

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует воздержаться от советов и самому опасаться возможной проблемы с легитимностью власти. Политик стремительно теряет доверие народа, поэтому должен молчать.

Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе встречи с журналистами в пятницу, 13 ноября, сообщает Telegram-канал Пул первого.

"Володе Зеленскому надо сейчас опасаться, чтобы его кто-то не назвал просто Зеленским, а не президентом. По-моему, все к тому идет. С 70% c лишним он обвалился вот недавно: кто 22%, кто 28% кто 30% дает . Надо умудриться, чтобы за 1,5-2 года обвалить доверие к себе со стороны народа. Поэтому грубо скажу: чья б корова мычала, а Зеленского – молчала", - подчеркнул Лукашенко.

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