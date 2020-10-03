Covid-19 у Трампа: где лечат президента США, и что посоветовал Назарбаев

Для лечения Дональда Трампа выделен президентский люкс, узнали журналисты / Reuters

Подхвативший коронавирус Covid-19 президент США – 74-летний Дональд Трамп – лечится в пригороде Вашингтона в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида в 6-комнатной "президентской палате".

Американский лидер проходит лечение в президентском люксе, известном как палата №71, пишет Daily Mail.

По сведениям контр-адмирала Конни Мариано, которая была врачом Билла Клинтона и Джорджа Буша-старшего во времена их президентства, в номере есть защитные устройства и средства связи.

Первый президент Казахстана, член Конституционного совета государства и лидер нации – Нурсултан Назарбаев, который переборол коронавирус, дал совет инфицированному Трампу.

Назарбаев дал Трампу совет в телеграмме, она опубликована на сайте лидера нации.

Экс-президент посоветовал американскому лидеру выполнять все, что посоветуют врачи.

"В качестве человека, испытавшего болезнь на себе, призываю вас придерживаться советов врачей и выполнять все их предписания", – отмечается в телеграмме.

/ Скриншот с elbasy.kz