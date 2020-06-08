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Жуткая катастрофа Боинга МН17: главные версии

8 июня 2020, 20:34

Прокуратура Нидерландов провела тщательное расследование крушения самолета над Донбассом в 2014 году.

МН17
Прокуратура назвала версии крушения Боинга МН17 / Фото: Reuters

Дело МН17 - в прокуратуре Нидерландов назвали основные версии крушения Боинга на Донбассе в 2014 году.

Об этом заявила прокурор Деди Вуи-А-Цой на слушаниях по делу МН17, передает ТАСС.

Среди главных версий авиакатастрофы имеются следующие:

  • взрыв на борту,
  • атака военного самолета,
  • использование других зенитных установок, кроме Бука.

Она также добавила, что в рамках сценария, где к катастрофе причастно использование ЗРК Бук, проводилось расследование о возможных мест запуска ракеты и использования установок, принадлежащих как России, так и Украине.

По словам прокурора, вся информация будет представлена судьям.

Кроме того, прокуратура намерено рассказать о том, как следователи выявили подозреваемых, как выяснили их роли и какие препятствия существуют на пути расследования.

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"Параллельно мы объясним, почему считаем отдельные части расследования завершенными, и наконец, представим информацию о том, какие расследования должны быть проведены", - добавила Вуи-А-Цой.

По ее словам, презентация расследования, которое длилось несколько лет, займет несколько дней, а ее основная цель заключается в том, чтобы представить суду всю информацию, необходимую для принятия решение о том, можно ли считать расследование завершенным и переходить к рассмотрению дела по существу.

Катастрофа МН17

Напомним, ранее сообщалось о том, что личности 13 свидетелей в деле о сбитом на Донбассе в 2014-м Боинге малазийских авиалиний рейса МН-17 будут засекречены – поскольку их здоровье и безопасность находятся под угрозой.

Также Главред писал, что в пределах временного оккупированного Донецка боевики группировки "ДНР" арестовали Леонида Харченко - одного из ключевых фигурантов по делу о сбитии малайзийского "Боинга" МН-17.

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