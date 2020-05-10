В Бессмертном полку Гиммлера записали в герои Второй мировой войны

Генрих Гиммлер принял участие в акции Бессмертный полк / Фото: globallookpress.com

Волонтеры Бессмертного полка в Ростове-на-Дону заметили, что кто-то написал в герои Второй мировой войны Генриха Гиммлера, рейхсфюрера СС, одного из ближайших соратников Адольфа Гитлера.

Как пишет российское издание Подъем, фото Гиммлера к Дню победы опубликовали на странице движения под именем советского полковника Василия Алексеева.

"Мы инициируем проверку по факту произошедшего в правоохранительных органах", — заявил координатор акции Бессмертный полк в Ростове-на-Дону Андрей Кудряков.

Под фото Гиммлера указали, что он был ростовским полковником. Организаторы акции утверждают, что в последнее время часто сталкиваются с пользователями, публикующими фотографии нацистов и военных преступников.

"Десятки их мы заблокировали, одного вот пропустили. Ну ничего, правоохранители им займутся, хочется понять, что у него в голове", — заявил он.

"Наверняка психически нездоровый человек", — предположил активист.

Напомним, президент России Владимир Путин разослал поздравительные послания по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне лидерам стран бывшего СССР. При этом глава Кремля не поздравил президента Украины Владимира Зеленского и лидера Грузии Саломе Зурабишвили.

Ранее Владимир Путин заявил, что в связи с пандемией коронавируса праздничные мероприятия по случаю 75-й годовщины победы во Второй мировой войне отменяются, в том числе 9 мая на Красной площади не состоится парад Победы.