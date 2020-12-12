УкрРус
  1. Главная
  3. Мир

Депутат Госдумы объяснил свои резонансные слова о территории Казахстана

12 декабря 2020, 20:46

По словам Вячеслава Никонова, определение границ Казахской ССР отвечало интересам государства.

Госдума
Депутат Госдумы Никонов заявил, что он хорошо относится к Казахстану / "ТВ Центр"

Интересы Казахской советской социалистической республики были соблюдены во время процесса определения ее границ, которые позже стали границами государства Казахстан.

Об этом заявил председатель комитета Государственной Думы России по вопросам образования и науки Вячеслав Никонов в своем Telegram-канале, комментируя свое резонансное заявление о территории республики Казахстан.

По его словам, политика Советского государства по вопросу определения границ Казахской ССР была проведена в соответствии с интересами этой страны.

"Полагаю, что интересы Казахстана были в полной мере соблюдены при определении границ Казахской ССР, ставших границами Республики Казахстан. Именно об этом я и сказал в передаче "Большая игра". Пользуюсь случаем, чтобы еще раз выразить самые теплые чувства в адрес братского народа Казахстана", - подчеркнул Никонов.

Россия-Казахстан новости

  • Российский политик, депутат Госдумы Вячеслав Никонов в эфире Первого канала сделал заявление о том, что "территорий Казахстана – это большой подарок России".
  • Его слова привели к тому, что в министерстве иностранных дел Казахстана вызвали временного поверенного в делах РФ Александра Комарова и передали ему протест в связи с резонансным заявлением Никонова. В МИД считают, что заявления некоторых политиков в России могут поставить под вопрос сотрудничество Нур-Султана и Москвы.
новости России Госдума РФ новости Казахстана
Сейчас вы просматриваете новость «Депутат Госдумы объяснил свои резонансные слова о территории Казахстана». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
В Израиле убили руководителя операции по ликвидации "отца иранской бомбы" - СМИВ Израиле убили руководителя операции по ликвидации "отца иранской бомбы" - СМИ Победа “пушечного мяса”: СМИ раскрыли роль наемников в войне в КарабахеПобеда "пушечного мяса": СМИ раскрыли роль наемников в войне в Карабахе Названа причина смерти Валентина ГафтаНазвана причина смерти Валентина Гафта Эрдоган выступил с жестким призывом к Армении из-за Нагорного КарабахаЭрдоган выступил с жестким призывом к Армении из-за Нагорного Карабаха Алиев назвал Ереван исторической землей Азербайджана: в Армении отреагировалиАлиев назвал Ереван исторической землей Азербайджана: в Армении отреагировали
Следующий материал

Последние новости

20:47
В Минфине пообещали повысить зарплаты медикам - когда и на сколько
20:46
Депутат Госдумы объяснил свои резонансные слова о территории Казахстана
20:46
Гороскоп на 13 декабря для всех: любовная лафа и большой шаг вперед Видео
20:20
Первый магазин IKEA в Украине: где и когда откроют
20:11
В CD Projekt Red признали, что студия недооценила сложность и масштабы Cyberpunk 2077
Реклама
20:10
Возле Офиса президента усилили охрану Видео
20:07
Во Франции раскрыли новые планы по Нагорному Карабаху Видео
20:05
Звезда новогоднего стола: оливье классический и оригинальные рецепты
19:38
Врач пояснила, для кого коронавирус наиболее опасен
19:35
Скандал с гимном Венгрии на Закарпатье: стало известно о жестком решении СБУ Видео
19:33
Психологи указали на 4 скрытых признака насилия в отношениях Видео
19:31
Наследство Валентина Гафта: СМИ назвали главных претендентов
19:17
Пользователи YouTube нашли возможность публиковать 18+ контент под видом образовательных видео
19:12
Стало известно, где в Нагорном Карабахе появятся миротворцы из Турции Видео
19:01
Президент вручил престижную награду нацгвардейцу Маркиву Видео
18:56
У Зеленского намекнули на санкционный ответ судьям КСУ и распекли решение Рады Видео
18:50
Изжога: 5 лучших домашних средств против рефлюкса Видео
18:27
Водителям дали важные рекомендации на время гололеда Видео
18:23
"Проломим голову": Алиев пригрозил Армении после возобновления боев за Карабах Видео
18:19
Медитация: 5 самых распространенных практик Видео
Реклама
18:17
Армения призвала Россию на помощь из-за обострения в Карабахе Видео
17:44
В Сеть слили дату выхода Resident Evil 8 и планы Capcom по продвижению игры
17:41
В РФ похвастались залпом межконтинентальных ракет Булава с атомной подлодки Видео
17:11
Азербайджан начал новое военное наступление в Нагорном Карабахе Видео
16:59
Расширение санкций против Украины: в МИД обвинили РФ в агрессии Видео
16:50
Российская вакцина от коронавируса Спутник V производится "со скрипом": СМИ раскрыли проблемы Видео
16:30
BioWare и EA представили первый полноценный трейлер Dragon Age 4 Видео
16:22
У Зеленского ответили на "анекдотичные" санкции РФ против Украины Видео
16:22
Солнечное затмение 14 декабря 2020: когда будет пик, и кому ждать знаковые события
16:14
"Территория Казахстана – подарок России": в Нур-Султане отреагировали на заявление
15:51
Ученые нашли способ быстро "нейтрализовать" коронавирус на 99,9% Видео
15:48
В Запорожье депутаты пошли стенка на стенку во время избрания главы облсовета Видео
15:34
Создатели мега-популярного хита Fall Guys представили 3-й сезон: дата выхода и забавный трейлер Видео
15:04
"Самоликвидировался": сайт "Миротворец" прокомментировал смерть Валентина Гафта
15:00
В моду на зиму вошли замшевые сумки, которыми хочется завладеть - фото Фото Видео
14:59
Стало известно о перестрелке в Нагорном Карабахе Видео
14:57
"Очень комично": в Слуге народа оценили расширение санкций РФ против Украины Видео
14:45
Сотрудники рынка "Столичный" рассказали о рейдерстве рынка с помощью черного нотариуса
14:37
Epic Games Store запускает масштабную раздачу игр – 15 популярных проектов за 15 дней
14:32
"Чемодан, вокзал, Фанар": в Киеве адепты УПЦ МП сожгли чучело Варфоломея Видео
Реклама
14:09
"Кишат бактериями": деньги могут быть переносчиками заболеваний Видео
14:04
Не всё так гладко, как хотелось: пользователи обрушили рейтинг Cyberpunk 2077
14:03
Принадлежность Крыма, Путин и война с Россией: что Гафт говорил об Украине
14:01
Ляшко сделал важное заявление о вакцине от коронавируса для украинцев Видео
13:32
Белый язык у ребенка: причины и опасные "маячки" Видео
13:09
В Минздраве анонсировали бесплатное тестирование на COVID-19 Видео
13:08
"После прочтения сжечь": в Instagram появились исчезающие сообщения
12:49
Что подарить на Новый год, если нет лишней копейки: названы варианты
12:31
На бульваре Шевченко в Киеве разбушевался мощный пожар Видео
12:29
Умер Валентин Гафт – биография и фильмография актера
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять