Депутат Госдумы объяснил свои резонансные слова о территории Казахстана

Депутат Госдумы Никонов заявил, что он хорошо относится к Казахстану / "ТВ Центр"

Интересы Казахской советской социалистической республики были соблюдены во время процесса определения ее границ, которые позже стали границами государства Казахстан.

Об этом заявил председатель комитета Государственной Думы России по вопросам образования и науки Вячеслав Никонов в своем Telegram-канале, комментируя свое резонансное заявление о территории республики Казахстан.

По его словам, политика Советского государства по вопросу определения границ Казахской ССР была проведена в соответствии с интересами этой страны.

"Полагаю, что интересы Казахстана были в полной мере соблюдены при определении границ Казахской ССР, ставших границами Республики Казахстан. Именно об этом я и сказал в передаче "Большая игра". Пользуюсь случаем, чтобы еще раз выразить самые теплые чувства в адрес братского народа Казахстана", - подчеркнул Никонов.

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