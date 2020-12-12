Депутат Госдумы объяснил свои резонансные слова о территории Казахстана

По словам Вячеслава Никонова, определение границ Казахской ССР отвечало интересам государства.
Интересы Казахской советской социалистической республики были соблюдены во время процесса определения ее границ, которые позже стали границами государства Казахстан.
Об этом заявил председатель комитета Государственной Думы России по вопросам образования и науки Вячеслав Никонов в своем Telegram-канале, комментируя свое резонансное заявление о территории республики Казахстан.
По его словам, политика Советского государства по вопросу определения границ Казахской ССР была проведена в соответствии с интересами этой страны.
"Полагаю, что интересы Казахстана были в полной мере соблюдены при определении границ Казахской ССР, ставших границами Республики Казахстан. Именно об этом я и сказал в передаче "Большая игра". Пользуюсь случаем, чтобы еще раз выразить самые теплые чувства в адрес братского народа Казахстана", - подчеркнул Никонов.
Россия-Казахстан новости
- Российский политик, депутат Госдумы Вячеслав Никонов в эфире Первого канала сделал заявление о том, что "территорий Казахстана – это большой подарок России".
- Его слова привели к тому, что в министерстве иностранных дел Казахстана вызвали временного поверенного в делах РФ Александра Комарова и передали ему протест в связи с резонансным заявлением Никонова. В МИД считают, что заявления некоторых политиков в России могут поставить под вопрос сотрудничество Нур-Султана и Москвы.