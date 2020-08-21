"Держат нас за идиотов": лечащий врач Навального оценила диагноз омских медиков

Алексей Навальный / Reuters

Лечащий врач российского оппозиционера Алексея Навального Анастасия Васильева прокомментировала диагноз, который политику поставили врачи в Омске.

При этом Васильева выразила несогласие с заключением местных врачей, о чем написала в Twitter.

Она утверждает, что нарушение обмена веществ, о чем заявляли омские врачи — это состояние, а не диагноз, которое может быть при огромном количестве заболеваний.

Васильева подчеркнула, что 20 августа уровень сахара в крови у Навального был нормальным.

"Опять держат нас за идиотов: говорят умные общие слова, а причину комы и диагноз установить не в силах", — выразила негодование Васильева.

Она утверждает, что это было отравление, после которого развилось тяжелое нарушение обмена веществ. "Подлая подмена понятий", — считает Васильева.

Читайте такжеЖурналист объяснил, почему отравление Навального выгодно Кремлю

Напомним, 20 августа пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила, что у политика "токсическое отравление", он "в коме в тяжелом состоянии". Навальный возвращался в Москву из Томска, в полете ему стало плохо.

Канцлер ФРГ Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон выразили озабоченность состоянием здоровья Навального. Они заявили, что требуют проведения расследования обстоятельств его заболевания.

Ярмыш заявила сегодня, 21 августа, что российские медики не позволили перевезти Алексея Навального на лечение в Германию.