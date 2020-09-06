Держать сцепку: как в Минске протестующие дают отпор "карателям"

Протестующие на улицах Минска / tut.by

На улицах столицы Беларуси Минска силовики задерживают людей, которые идут к месту, где запланирована новая акция оппозиции – Марш единства.

Об этом сообщают белорусские оппозиционные Telegram-каналы UsyLukashenko и Баста!.

При этом люди объединяются в шеренги, у многих в руках бело-красно-белые флаги, а также другие национальные символы.

Сообщается, что силовики перекрывают вероятные маршруты для прохода протестующих в центр Минска.

В то же время участники акций протеста используют действенный метод для того, чтобы не дать задерживать своих соратников.

/ tut.by

"Колонны людей по городу отныне передвигаются в сцепках. Каратели не рискуют нападать на большие скопления людей", - пишет Telegram-канал NEXTA Live.

Ранее сообщалось о том. что в Минске накануне запланированных масштабных акций оппозиции заметили колонны военной и специальной техники.

На улицах столицы Беларуси заметили колонну БТР, грузовики с тентами защитного цвета, а также спецмашины для разблокирования и с водометами.

Напомним, неделю назад тысячи демонстрантов пришли к резиденции президента Александра Лукашенко, куда перебросили бронетехнику.

Позднее в Сети опубликовали фото Лукашенко у резиденции с автоматом в руках.

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Как известно, в Беларуси продолжаются акции протеста против результатов президентских выборов 9 августа, которые участники уличных акций считают сфальсифицированными в пользу Александра Лукашенко.