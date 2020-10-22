Десантная операция России в Армении: в Госдуме назвали сценарий по Карабаху

Турция и Азербайджан нарушили мир в регионе, поэтому Россия должна продемонстрировать реакцию, сказал Константин Затулин.
России следует напомнить нарушившим мир в регионе Анкаре и Баку, что именно Москва является лидером на постсоветском пространстве. Россияне могут провести десантную операцию на территории Армении с целью усиления военного потенциала армянского государства в вооруженном противостоянии в Нагорном Карабахе.
Об этом заявил российский депутат, глава комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константин Затулин в комментарии НСН.
По его словам, реакцией России на военные действия в Нагорном Карабахе может стать военная помощь республике Армения. Речь идет о специальном обращении в ОДКБ и высадке на территории армянского государства российских десантников.
"В форме демонстративного усиления военного потенциала Армении. В форме обращения к ОДКБ из-за необходимости принять меры по защите армянской — не нагорно-карабахской, а армянской территории путем десантной операции. Путем размыкания воздушной блокады", - утверждает Затулин.
Он утверждает, что Россия готова отправить свою военную помощь через воздушное пространство Грузии. В Москве готовы объяснить Тбилиси, что без военного вмешательств РФ на Южном Кавказе может произойти масштабная дестабилизация.
"Потому что речь идет о расползании боевиков по Кавказу, от которых пострадают и Россия, и Грузия, и все остальные. Возникает угроза большой массе армянского населения, которое исторически помнит геноцид в этом районе. Мы должны принять меры", - добавил российский политик.Читайте такжеЭксперт назвал причину вспышки войны в Нагорном Карабахе
Также он подчеркнул, что на данный момент действительно нет возможности урегулировать армяно-азербайджанский конфликт дипломатическим путем, а мирный процесс, несмотря на прямое участие в нем Москвы, до сих пор не сдвинулся с места.
Конфликт в Нагорном Карабахе
- Острая фаза вооруженного противостояния между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе длится с 27 сентября. Тогда стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня, после чего в Баку объявили о начале военной операции.
- На стороне Азербайджана решительно выступает Турция. Вице-президент Турецкой республики Фуат Октай заявил, что Анкара готова ввести войска в район Нагорного Карабаха на помощь Баку.
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян утверждает, что в Ереване, несмотря на готовность к уступкам, не верят в мирное урегулирование конфликта в данный момент. Он призвал местные органы самоуправления формировать отряды самообороны.
- В МИД Армении сделали заявление, согласно которому единственным выходом из ситуации является мирный процесс в рамках Минской группы ОБСЕ, где странами-гарантами выступают США, Россия и Франция.