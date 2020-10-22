Десантная операция России в Армении: в Госдуме назвали сценарий по Карабаху

Россия должна принять ряд мер с целью стабилизации ситуации в регионе - Затулин/ inshe.tv

России следует напомнить нарушившим мир в регионе Анкаре и Баку, что именно Москва является лидером на постсоветском пространстве. Россияне могут провести десантную операцию на территории Армении с целью усиления военного потенциала армянского государства в вооруженном противостоянии в Нагорном Карабахе.

Об этом заявил российский депутат, глава комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константин Затулин в комментарии НСН.

По его словам, реакцией России на военные действия в Нагорном Карабахе может стать военная помощь республике Армения. Речь идет о специальном обращении в ОДКБ и высадке на территории армянского государства российских десантников.

"В форме демонстративного усиления военного потенциала Армении. В форме обращения к ОДКБ из-за необходимости принять меры по защите армянской — не нагорно-карабахской, а армянской территории путем десантной операции. Путем размыкания воздушной блокады", - утверждает Затулин.

Он утверждает, что Россия готова отправить свою военную помощь через воздушное пространство Грузии. В Москве готовы объяснить Тбилиси, что без военного вмешательств РФ на Южном Кавказе может произойти масштабная дестабилизация.

"Потому что речь идет о расползании боевиков по Кавказу, от которых пострадают и Россия, и Грузия, и все остальные. Возникает угроза большой массе армянского населения, которое исторически помнит геноцид в этом районе. Мы должны принять меры", - добавил российский политик.Читайте такжеЭксперт назвал причину вспышки войны в Нагорном Карабахе

Также он подчеркнул, что на данный момент действительно нет возможности урегулировать армяно-азербайджанский конфликт дипломатическим путем, а мирный процесс, несмотря на прямое участие в нем Москвы, до сих пор не сдвинулся с места.

Конфликт в Нагорном Карабахе