"Дешевая рабсила не помешает": премьер Польши высказался о наплыве беженцев из Украины

Заробитчане / УНИАН

В Киев 1 февраля приехал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. В одном из интервью он заявил, что его страна готова к наплыву беженцев и трудовых мигрантов из Украины.

Как пояснил премьер-министр в интервью изданию Левый берег, на данном этапе ситуация с беженцами не рассматривается как угроза.

При этом он сравнил их с трудовыми мигрантами, которые "как дешевая рабочая сила никогда не помешают Польше".

"Сейчас мы не рассматриваем возможный наплыв беженцев из Украины как угрозу. Их принятие и оказание помощи при конфликте мы рассматриваем как очевидное. Украинцы знают, что в Польше они всегда найдут убежище. А польские предприниматели ценят украинских работников - ожидаем, что из года в год потребуется еще больше рук. Постоянные заверения в поддержке суверенитета Украины - это конечно хорошо, но дешевая рабочая сила никогда не помешает", - сказал Моравецкий.

Отметим, в Польше уже более 300 тысяч граждан Украины имеют вид на жительство. В большинстве случаев они отправляются туда на заработки. Причем чаще всего украинцы намерены остаться там жить. У около 84% украинцев есть документы на временное проживание на территории польского государства. Об этом заявил пресс-секретарь польского Управления по делам иностранцев Якуб Дудзяк.

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