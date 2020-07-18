Бойкот КВН: команда из Беларуси устроила демарш из-за Крыма

Дети Тьюринга / @bsuby

Команда КВН из Беларуси Дети Тьюринга приняла решение отказаться от участия в четвертьфинале Высшей лиги КВН.

Как говорится в ролике белорусских КВНщиков, они решили не участвовать в турнире из-за того, что он будет проходить в аннексированном Россией Крыму.

Они подчеркнули, что Беларусь придерживается нейтралитета в вопросе принадлежности полуострова, поэтому попасть в Крым они могут лишь через Украину, а это будет сложно сделать из-за пандемии.

В то же время участники КВН из Беларуси отметили, что ехать в Крым через Россию нельзя. Они добавили, что члены команды имеют родственников в Украине, а въехать туда после КВН они уже не смогли бы из-за попадания в "черный список".

Кроме того, участники команды Дети Тьюринга сообщили, что представляют Белорусский государственный университет и он имеет партнеров среди учебных заведений Украины. Поэтому они бы "не хотели помешать этим отношениям" своей поездкой в Крым.

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Белорусские КВНщики добавили, что получили гарантии возвращения в Высшую лигу КВН в следующем сезоне.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Беларуси издали путеводитель Discover your Belarus (Открой свою Беларусь), в котором на карте отсутствует аннексированный Россией Крым.