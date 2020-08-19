"Диктатору приходит конец": в Германии выступили с призывом к Лукашенко

В Германии считают, что Лукашенко уже не будет президентом Беларуси / Reuters

Белорусский президент Александр Лукашенко должен отказаться от применения чрезмерно жестких физических мер против народа Беларуси во время мирных протестов. Очевидно, что его режим на грани краха, поэтому Европа должна показать стремление к уважению демократических ценностей.

Об этом заявил глава Бундестага Вольфганг Шобле, сообщает немецкое издание DW.

По словам политика, становится очевидным, что власти Лукашенко в Беларуси больше не будет, поэтому ему стоит задуматься о прекращении применения силы против протестующих.

"Когда диктатору приходит конец, лучше всего найти способ отказаться от дальнейшего насилия", - утверждает Шойбле.

При этом европейские страны, уверяет политик, обязаны задействовать все свои рычаги влияния, чтобы показать стремление в отстаивании соблюдения прав человека.Читайте такжеНовые выборы президента Беларуси: Лукашенко сделал заявление

"Когда выступают за права человека, принцип ненасилия, демократию, то это направлено не против кого-либо, тем более не против России", - подчеркнул он.

Ранее Александр Лукашенко крайне негативно отреагировал на создание оппозицией координационного совета по вопросам мирной передачи власти. Он назвал такие действия "захватом власти" и пообещал жесткие ответные меры.

Тем временем Лукашенко рассказал, как будет править Тихановская в случае своего возможного президентства, и кто на самом деле будет руководить страной.