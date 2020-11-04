Дипломат рассказал, как действовать Украине после выборов президента США

Украине более выгодно, чтобы победу на выборах в США одержал Джо Байден - дипломат / Reuters

Украине следует проводить грамотную политику, чтобы обеспечить двухпартийную поддержку государства в Конгрессе. Если на выборах президента США-2020 победу одержит Дональд Трамп, Киев вынужден будет акцентировать внимание на оценке рисков. Стране выгоднее, чтобы президентскую гонку выиграл "демократ" Джо Байден.

Об этом заявил украинский дипломат, доктор исторический наук и специалист по вопросам американской политики Александр Потехин в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, Киеву не стоит забывать, что параллельно с президентскими выборами в Америке также проходят выборы в Сенат и Палату представителей. Украинская власть должна поработать над тем, чтобы в Конгрессе Украину поддерживали как "демократы", так и "республиканцы".

"Если преимущество республиканцев в Сенате сохранится, нужно будет вести себя осторожнее, чтобы украинские интересы и в следующий срок носили двухпартийный характер. Не стоит бросаться в объятия одной партии, даже победителя", - считает дипломатЧитайте такжеТрамп vs Байден: все подробности выборов президента в США

Также он считает, что Украине более выгодно, чтобы победителем президентской гонки стал кандидат от Демократической партии Джо Байден. Политика Трампа на втором президентском сроке может существенно отличаться, а Байден в администрации президента Барака Обамы работал с Киевом и хорошо знаком с украинскими вопросами.

"Он в курсе дел, он хорошо знает украинскую политическую ситуацию. Я не думаю, что для Байдена Украина будет иметь привкус неприятности в связи с делом Burisma", - подчеркнул Потехин.

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