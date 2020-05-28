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Прекращение огня в обмен на снятие санкций: дипломат рассказал, как РФ попыталась шантажировать ООН

28 мая 2020, 07:41

Ранее РФ намекала на отмену санкций из-за пандемии COVID-19.

Совбез ООН
Совбез ООН / Reuters

На заседании Совета безопасности ООН российская делегация фактически прибегла к шантажу, говоря о прекращении огня в глобальных конфликтах. Об этом заявил спикер постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

По его словам, российская сторона отметила, что без снятия санкций не будет глобального прекращения огня. Николенко напомнил, что ранее Россия намекала на отмену санкций из-за возможных гуманитарных проблем в связи с пандемией COVID-19.

"Ранее мы слышали только то, что санкции мешают гуманитарной помощи для борьбы с COVID-19. Не помогло, поэтому решили вернуться к старым практикам – шантажу", - написал дипломат в Facebook.

"Заявление РФ объясняет, почему продолжается насилие в Украине, Сирии, Ливии и других местах, где Россия является стороной конфликта. Но мы хорошо знаем, что даже если теоретически санкции будут отменены, прекращения огня не будет", - добавил он и опубликовал отрывок обращения российской делегации.

Как известно, 23 марта генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш призвал мир к немедленному прекращению огня в связи с пандемией. Российская делегация в ООН прокомментировала это обращение такими словами:

"Мы считаем очень актуальными обращение Генерального секретаря относительно глобального прекращения огня... Но это прекращение будет неполным без призыва секретаря отменить санкции, которые могут подрывать способность стран реагировать на пандемию", - говорится в отрывке обращение, которое обнародовал Николенко.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, есть ли у России шансы избавиться от санкций в связи с пандемией китайского коронавируса COVID-19.

Как сообщал Главред, 13 марта Совет Европейского Союза принял решение о продлении санкций в отношении лиц и организаций, которые причастны к подрыву территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

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