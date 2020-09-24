Дипломат спрогнозировал, что в скором времени сделает Путин с Лукашенко

Дипломат убежден - президент Беларуси стал токсичным для президента РФ.
Действующий руководитель Беларуси Александр Лукашенко попал в статус "токсичный" для президента России Владимира Путина, и, по всей вероятности, хозяин Кремля скоро лишит того своей поддержки.
Об этом в комментарии Обозревателю рассказал дипломат и экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Он убежден ‒ цивилизованный мир в конечном итоге дожмет Александра Лукашенко и он уйдет с должности президента Беларуси, которую незаконно занимает.
"После всех этих событий, зверской жестокости, смешного фарса, который назвали инаугурацией, Лукашенко стал токсичным активом для самого Путина. Он будет торговать им с Западом и в перспективе просто сдаст. Так что Лукашенко уйдет, это сто процентов", – утверждает Климкин.
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Напомним, ранее Главред сообщал:
- Павел Климкин заявлял - действующий президент Беларусь Александр Лукашенко после действий белорусских силовиков во время разгона протестов больше не является легитимным главой государства.
- Кроме того, экс-руководитель МИДа считал - в ситуации вокруг Беларуси Украине нужно занимать общую позицию с Европейским союзом, поскольку Александр Лукашенко выпал из адекватного состояния.