Дипломат спрогнозировал, что в скором времени сделает Путин с Лукашенко

Владимир Путин и Александр Лукашенко / Reuters

Действующий руководитель Беларуси Александр Лукашенко попал в статус "токсичный" для президента России Владимира Путина, и, по всей вероятности, хозяин Кремля скоро лишит того своей поддержки.

Об этом в комментарии Обозревателю рассказал дипломат и экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Он убежден ‒ цивилизованный мир в конечном итоге дожмет Александра Лукашенко и он уйдет с должности президента Беларуси, которую незаконно занимает.

"После всех этих событий, зверской жестокости, смешного фарса, который назвали инаугурацией, Лукашенко стал токсичным активом для самого Путина. Он будет торговать им с Западом и в перспективе просто сдаст. Так что Лукашенко уйдет, это сто процентов", – утверждает Климкин.

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