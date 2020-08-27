"Дипломатическая бойня": Лукашенко заговорил о гибридной войне против Беларуси

Против Беларуси идет гибридная война, утверждает Александр Лукашенко / Reuters

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что против белорусского государства на самом высоком уровне началась "дипломатическая бойня".

Сейчас идет определенный этап гибридной войны против Беларуси, рассказал Лукашенко во время совещания в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

По его словам, "неустоявшиеся соседи" Беларуси не только в открытую говорят о повторных выборах в стране, но и давят на государство и вмешиваются во внутренние дела страны.

"Мы сегодня имеем налицо определенный этап гибридной, скажем прямо, войны против Беларуси. А как это иначе назвать? Средства массовой информации и информационная сфера поражена... войной противоборствующих сторон. Дипломатическая бойня против нас началась и на самом высоком уровне", – сказал Лукашенко.

Глава Беларуси добавил, что государство тратит огромные деньги на стабилизацию обстановки на западных границах, туда отправлены некоторые военные части.

"Вы видите эти заявления о том, что если Беларусь распадется, то Гродненская область отойдет Польше. Они об этом уже в открытую говорят, спят и видят. Ничего у них в этом плане не получится, это я знаю определенно", – сказал Лукашенко.

Читайте также"Мы погибнем": Лукашенко на "антимайдане" выдвинул громкое обвинение против УкраиныНапомним, 9 августа в Беларуси прошли выборы президента. После того, как появилась информация, что Александр Лукашенко безоговорочно лидирует, начались массовые акции протеста.

Белорусская оппозиция обвинила власть в массовых фальсификациях, сторонники оппозиции требовали перемен. С протестующими жестко расправлялись силовики, есть жертвы, много пострадавших и задержанных.

Лукашенко утверждал, что в Беларуси готовили "эту заварушку", все планируют и направляют США, а европейцы – подыгрывают. Также президент сказал, что Запад поставил цель "отсечь" от белорусского государства Гродненскую область.