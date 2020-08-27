"Дипломатическая бойня": Лукашенко заговорил о гибридной войне против Беларуси

Соседи давят на Беларусь и вмешиваются в ее дела, пожаловался Лукашенко.
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что против белорусского государства на самом высоком уровне началась "дипломатическая бойня".
Сейчас идет определенный этап гибридной войны против Беларуси, рассказал Лукашенко во время совещания в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.
По его словам, "неустоявшиеся соседи" Беларуси не только в открытую говорят о повторных выборах в стране, но и давят на государство и вмешиваются во внутренние дела страны.
"Мы сегодня имеем налицо определенный этап гибридной, скажем прямо, войны против Беларуси. А как это иначе назвать? Средства массовой информации и информационная сфера поражена... войной противоборствующих сторон. Дипломатическая бойня против нас началась и на самом высоком уровне", – сказал Лукашенко.
Глава Беларуси добавил, что государство тратит огромные деньги на стабилизацию обстановки на западных границах, туда отправлены некоторые военные части.
"Вы видите эти заявления о том, что если Беларусь распадется, то Гродненская область отойдет Польше. Они об этом уже в открытую говорят, спят и видят. Ничего у них в этом плане не получится, это я знаю определенно", – сказал Лукашенко.
Читайте также"Мы погибнем": Лукашенко на "антимайдане" выдвинул громкое обвинение против УкраиныНапомним, 9 августа в Беларуси прошли выборы президента. После того, как появилась информация, что Александр Лукашенко безоговорочно лидирует, начались массовые акции протеста.
Белорусская оппозиция обвинила власть в массовых фальсификациях, сторонники оппозиции требовали перемен. С протестующими жестко расправлялись силовики, есть жертвы, много пострадавших и задержанных.
Лукашенко утверждал, что в Беларуси готовили "эту заварушку", все планируют и направляют США, а европейцы – подыгрывают. Также президент сказал, что Запад поставил цель "отсечь" от белорусского государства Гродненскую область.