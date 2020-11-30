Добить режим Лукашенко: в Беларуси рассказали, чего ждут от Украины

Украина вместе со странами Запада может временно отказаться от произведенных в Беларуси товаров.
Украина может присоединиться к мерам экономического воздействия на режим Александра Лукашенко.
Об этом руководитель оппозиционного белорусского портала Хартыя'97 Наталья Радина заявила в эфире Еспресо.
"Это то, что может сегодня очень сильно помочь нам, белорусскому народу. Украина – страна двух революций. Вы прекрасно понимаете, насколько важна солидарность. Я знаю, что украинский народ, украинская власть апеллировала к этой солидарности после Евромайдана и после Оранжевой революции. А сегодня белорусы в точно такой же ситуации", - подчеркнула она.
Радина пояснила, что Украина вместе со странами Запада может временно отказаться от произведенных на предприятиях Беларуси нефтепродуктов и удобрений, а также выдворить дипломатов Лукашенко.
"Мы сегодня должны требовать серьезных экономических и финансовых санкций против режима Лукашенко. И здесь я бы хотела призвать и власть Украины, чтобы она присоединилась к этим экономическим санкциям. Прежде всего речь идет о закупках в Беларуси нефтепродуктов. Я знаю, что большая часть бензина, дизеля в Украине – белорусского происхождения", - отметила она.
По ее словам, речь также должна идти о запрете на поставки нефтепродуктов, и калийных удобрений, и отключение финансовой системы Беларуси от системы SWIFT, и введение санкций против предприятий, где сегодня нарушается право работников на забастовку.
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Протесты в Беларуси: что известно
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
- После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.
- В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применения насилия против несогласных.
- 23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.
- 20 октября Лукашенко на встрече в СИЗО пообещал, что это его последний президентский срок.