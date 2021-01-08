"Добить трампизм": США ждут репрессии и беспорядки – эксперт

В Вашингтоне сторонники Дональда Трампа прорвались в Капитолий / Reuters

Массовые беспорядки и захват Конгресса США радикалами говорит о формировании в среде Республиканской партии отдельного движения трампистов, заявил директор Центра исследования проблем гражданского общества Виталий Кулик.

Как подчеркнул он в комментарии Главреду, движение трампистов будет отделяться от Республиканской партии и после отхода Трампа от власти республиканцы окажутся во внутреннем политическом и идеологическом кризисе.

Эксперт считает, что ставка окружения Трампа была на то, чтобы через улицу показать тем, кто сомневается, что люди – с Трампом, что есть широкая активистская поддержка пересмотра результатов, что народ не будет молчать, а выйдет на акции и окажет сопротивление, а, следовательно, угроза гражданского конфликта заставит сенаторов и конгрессменов занять сторону Трампа.

"Но это была довольно иллюзорная цель. Мало кто в окружении Трампа верил в то, что это удастся сделать. И, когда появились первые жертвы уличной акции, Трамп "включил заднюю", призвав протестующих разойтись и поддержать полицейских", - говорит политолог.

Читайте такжеТриумф Байдена: Конгресс утвердил итоги выборов в СШАПо его словам, уличная акция не достигла целей и задач, которые ставил штаб Трампа: "В итоге, даже те сенаторы, которые должны были голосовать за пересмотр результатов в некоторых штатах, в частности, в Пенсильвании, либо воздержались, либо не проявили достаточной активности, на которую надеялся Трамп".

Говоря о развитии ситуации эксперт не исключил продолжение углубления раскола американского общества.

"Есть угроза того, что демократы попытаются добить трампизм. А это неизбежно приведет к давлению и репрессивным действиям. Америку ждет очень сложный год – год конституционного и институционального кризиса, год кризиса основных политических партий США и идеологий. Это значит что на улицы будут выходить массы людей, и будет продолжаться политическая турбулентность", - добавил Кулик.

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