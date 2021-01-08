"Добить трампизм": США ждут репрессии и беспорядки – эксперт

Республиканцы окажутся во внутреннем политическом и идеологическом кризисе, не исключил Виталий Кулик.
Массовые беспорядки и захват Конгресса США радикалами говорит о формировании в среде Республиканской партии отдельного движения трампистов, заявил директор Центра исследования проблем гражданского общества Виталий Кулик.
Как подчеркнул он в комментарии Главреду, движение трампистов будет отделяться от Республиканской партии и после отхода Трампа от власти республиканцы окажутся во внутреннем политическом и идеологическом кризисе.
Эксперт считает, что ставка окружения Трампа была на то, чтобы через улицу показать тем, кто сомневается, что люди – с Трампом, что есть широкая активистская поддержка пересмотра результатов, что народ не будет молчать, а выйдет на акции и окажет сопротивление, а, следовательно, угроза гражданского конфликта заставит сенаторов и конгрессменов занять сторону Трампа.
"Но это была довольно иллюзорная цель. Мало кто в окружении Трампа верил в то, что это удастся сделать. И, когда появились первые жертвы уличной акции, Трамп "включил заднюю", призвав протестующих разойтись и поддержать полицейских", - говорит политолог.
Читайте такжеТриумф Байдена: Конгресс утвердил итоги выборов в СШАПо его словам, уличная акция не достигла целей и задач, которые ставил штаб Трампа: "В итоге, даже те сенаторы, которые должны были голосовать за пересмотр результатов в некоторых штатах, в частности, в Пенсильвании, либо воздержались, либо не проявили достаточной активности, на которую надеялся Трамп".
Говоря о развитии ситуации эксперт не исключил продолжение углубления раскола американского общества.
"Есть угроза того, что демократы попытаются добить трампизм. А это неизбежно приведет к давлению и репрессивным действиям. Америку ждет очень сложный год – год конституционного и институционального кризиса, год кризиса основных политических партий США и идеологий. Это значит что на улицы будут выходить массы людей, и будет продолжаться политическая турбулентность", - добавил Кулик.
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Избирательная система США. Как выбирают президента и вице-президента
Президента и вице-президента США выбирают вместе на выборах, которые проходят раз в четыре года. Американский президент не может занимать этот пост более двух сроков.
Выборы в США непрямые. Победитель избирательной гонки определяется не простым большинством голосов избирателей, а результатом голосования делегатов от каждого штата - Коллегии выборщиков.
Выборщиков – обычно это сенаторы и конгрессмены, популярные политики или люди, лично близкие к соответствующему кандидату в президенты – отбирают на партийных съездах в каждом штате или их выбирает партийное руководство штатного уровня.
Ко дню выборов в США в каждом штате существуют два списка выборщиков, представленных Демократической и Республиканской партиями. В настоящее время количество выборщиков составляет 538.
День голосования выборщиков приходится на 41-й день после дня всенародного голосования на выборах президента. Всенародное голосование происходит во вторник после первого понедельника ноября каждого четвёртого года.
В Коллегию выборщиков входят представители всех штатов, причем их количество зависит от численности населения в том или ином штате. Чаще всего выборщики голосуют так, как большинство избирателей их штата. Однако иногда это правило нарушается, то есть выборщики поддерживают не того, за кого проголосовала бо́льшая часть избирателей штата. В Коллегии выборщиков отдельно происходит голосование по кандидатуре вице-президента, которая на всенародном голосовании включена в бюллетень как единый пункт с президентской кандидатурой от той же партии.
Практически во всех штатах действует система "победитель получает все", то есть все голоса выборщиков штата переходят к кандидату, набравшему наибольшее количество голосов избирателей. Исключением являются штаты Мэн и Небраска, где в каждом из избирательных округов избирается по одному выборщику, а оставшиеся места (их всегда два) определяются по итогам общего голосования в штате.
Хотя Конституция США не обязывает выборщиков голосовать за кандидата, получившего наибольшее количество голосов, законы 33 штатов и округа Колумбия требуют от них соблюдения этого правила. Выборщиков, которые голосуют вразрез с их обязательствами, называют "ненадежными". В пяти американских штатах таким людям грозит наказание, а 14 - предусматривают отмену голосования с заменой выборщика.
По состоянию на 2017 год было 164 случая "недобросовестности" выборщиков, однако они не изменили исход ни одних президентских выборов.
Голосование выигрывает кандидат, набравший по крайней мере 270 голосов Коллегии выборщиков. В случае, если никто из кандидатов не получил этого большинства, президент избирается Палатой Представителей из числа не более трех кандидатов, получивших большинство.
По результатам выборов 2020, официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса, а 20 января он вместе со своим вице-президентом официально вступит в должность.