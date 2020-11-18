Должен уйти: американцы призвали Трампа признать поражение на выборах

Дональд Трамп / GettyImages

Почти половина американских избирателей - 46% - считает, что действующий президент Дональд Трамп должен признать поражение на выборах.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного газетой Politico.

При этом 32% опрошенных сообщили, что глава Белого дома должен уйти, если "в конечном итоге, не сможет доказать" свои заявления о мошенничестве в ходе голосования. Эту позицию поддержали 21% из числа демократов, 34% – из независимых респондентов и 45% – представителей Республиканской партии.

Отмечается, что лишь 12% респондентов считают, что Трамп не должен идти на уступки "демократу" Джо Байдену, который лидирует в президентской гонке. Такое мнение высказали: 3% – демократы, 8% – независимые респонденты и 27% – республиканцы.

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Выборы в США - о чем сообщалось ранее:

Верховный суд штата Пенсильвания отклонил иск штаба президента США Дональда Трампа. В иске говорилось о том, что в Филадельфии была ограничена возможность наблюдателей следить за подсчетом голосов. Верховный суд штата отменил это решение 5 голосами против двух.

Федеральный суд Филадельфии, штат Пенсильвания, отклонил иск республиканцев о признании недействительными 9,3 тысячи бюллетеней на выборах президента США. Речь идет о бюллетенях, которые поступили по почте. В то же время Дональд Трамп заявил о победе в этом штате.

В штате Джорджия пересчитают около 5 миллионов бюллетеней, которые американцы заполняли на президентских выборах. Обнаружено около 2 600 неучтенных голосов.

По данным американских СМИ, кандидат от демократов, бывший вице-президент США Джо Байден набрал достаточное количество голосов коллегии выборщиков для победы над нынешним главой Белого дома Дональдом Трампом. При этом официальные результаты выборов еще не оглашены.