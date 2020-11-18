Должен уйти: американцы призвали Трампа признать поражение на выборах

Согласно опросу, такого мнения придерживаются 46% избирателей.
Почти половина американских избирателей - 46% - считает, что действующий президент Дональд Трамп должен признать поражение на выборах.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного газетой Politico.
При этом 32% опрошенных сообщили, что глава Белого дома должен уйти, если "в конечном итоге, не сможет доказать" свои заявления о мошенничестве в ходе голосования. Эту позицию поддержали 21% из числа демократов, 34% – из независимых респондентов и 45% – представителей Республиканской партии.
Отмечается, что лишь 12% респондентов считают, что Трамп не должен идти на уступки "демократу" Джо Байдену, который лидирует в президентской гонке. Такое мнение высказали: 3% – демократы, 8% – независимые респонденты и 27% – республиканцы.
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Выборы в США - о чем сообщалось ранее:
- Верховный суд штата Пенсильвания отклонил иск штаба президента США Дональда Трампа. В иске говорилось о том, что в Филадельфии была ограничена возможность наблюдателей следить за подсчетом голосов. Верховный суд штата отменил это решение 5 голосами против двух.
- Федеральный суд Филадельфии, штат Пенсильвания, отклонил иск республиканцев о признании недействительными 9,3 тысячи бюллетеней на выборах президента США. Речь идет о бюллетенях, которые поступили по почте. В то же время Дональд Трамп заявил о победе в этом штате.
- В штате Джорджия пересчитают около 5 миллионов бюллетеней, которые американцы заполняли на президентских выборах. Обнаружено около 2 600 неучтенных голосов.
- По данным американских СМИ, кандидат от демократов, бывший вице-президент США Джо Байден набрал достаточное количество голосов коллегии выборщиков для победы над нынешним главой Белого дома Дональдом Трампом. При этом официальные результаты выборов еще не оглашены.
Когда объявят результаты выборов президента США 2020
3 ноября в США прошли выборы президента. День голосования не является решающим и не означает завершения выборов, поскольку в конечном итоге президента избирают члены Коллегии выборщиков. Всего их 538. Представители каждого штата обязаны проголосовать так, как большинство его жителей, а количество выборщиков зависит от численности его населения.
Бывают случаи, когда выборщики нарушают негласное правило и отдают свой голос в пользу иного кандидата – того, за кого не проголосовала большая часть избирателей штата.
Голосование Коллегии состоится почти через полтора месяца после дня голосования. В 2020 году голосование Коллегии выборщиков состоится 14 декабря.
Обычно становится ясно, кто победил на выборах президента США на следующий день после выборов. Но в этом году из-за пандемии нужно будет ждать бюллетени, отправленные по почте, и по этой причине объявление результатов может занять больше времени.
По результатам выборов 2020, официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса.
После избрания нового президента, ему выделяется время на назначение министров.
Церемония инаугурации нового главы США по традиции проходит 20 января у здания Капитолия в Вашингтоне.