В ОБСЕ рассказали, как Россия мешает возвращению Донбасса в состав Украины

Паспортизация жителей ОРДЛО блокирует урегулирование конфликта на Донбассе / Фото: УНИАН

Противозаконная выдача Россией своих паспортов на захваченном российско-террористическими войсками Донбассе фактически блокирует выполнение Минских соглашений, в рамках которых регион должен вернуться под политический и правовой контроль Украины.

Об этом заявил постпред США при ОБСЕ Джеймс Гилмор в ходе онлайн-заседания Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

По его словам, Россия, которая уже раздала больше 187 тысяч своих паспортов гражданам Украины, проживающим в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, саботирует Минские соглашения. Делается это для того, чтобы придать "Л/ДНР" некое подобие субъектности. Такие действия не способствуют процессу мирного урегулирования российско-украинского конфликта на востоке Украины.

"Россия внедряет многолетнюю программу "паспортизации" на востоке Украины, выдав уже более 187 тыс. паспортов гражданам Украины, которые проживают в так называемых "ЛНР" и "ДНР". Для чего это делается? Разве что для того, чтобы легитимизировать эти "республики". Такая политика размывает перспективу мирного урегулирования и блокирует выполнение минских договоренностей", - подчеркнул Гилмор.

Ранее в России заявили, что к концу 2020 года от 600 до 800 000 украинских граждан, проживающих в ОРДЛО, получат российские паспорта.

Напомним, в Верховной Раде рассказали, что Киев не может лишить украинцев гражданства в связи с приобретением ими гражданства другого государства.