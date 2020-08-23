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"Дожимать Лукашенко": у Тихановской раскрыли сценарии передачи власти

23 августа 2020, 17:25

Транзит власти от Александра Лукашенко может быть реализован по нескольким сценариям.

Светлана Тихановская
Светлана Тихановская / Reuters

Созданный по инициативе белорусского оппозиционного лидера Светланы Тихановской Координационный совет надеется действовать путем диалога с Александром Лукашенко и его окружением.

Как подчеркнул в эфире Радио Свобода член Координационного совета Виталий Рымашевский, еще один вариант - "дожимать Лукашенко через мирные акции и забастовки".

Он подчеркнул, что создание Координационный совет - это, в первую очередь, шанс для действующей белорусской власти на мирную передачу власти. По его словам, транзит власти от Лукашенко может быть реализован по нескольким сценариям.

"Первый: Александр Лукашенко мирно и добровольно передает свои полномочия Светлане Тихановський. Тихановська, в свою очередь выполняет три пункта своей программы, а именно: освобождение политических заключенных, проведение прозрачных президентских выборов в ближайшие полгода, возвращения страны к Конституции 1994 года", - говорит белорусский оппозиционер.

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По другому сценарию, по словам Рымашевского, Лукашенко сам может инициировать проведение честных и досрочных выборов в течение следующих трех месяцев.

"В любом случае, оба сценария предусматривают диалог со стороны Лукашенко, однако, на диалог с оппозицией, похоже, Лукашенко не настроен", - добавил он.

Напомним, ранее Тихановская опубликовала обращение к рабочим белорусских предприятий. Она призвала продолжать забастовки.

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По ее словам, будущее Беларуси зависит сейчас от единства и решительности беларусов.

новости Беларуси Светлана Тихановская Александр Лукашенко
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