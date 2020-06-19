Сын Ефремова впервые высказался о преступлении отца

Сын Ефремова высказался о жутком ДТП с участием отца / КиноПоиск

Сын известного российского актера Михаила Ефремова, который стал виновником смертельного ДТП в центре Москвы, впервые высказался о своем отношении к тому, что случилось с его отцом.

Никита обратился ко всем, чьи судьбы затронула авария, и к отцу лично в своем Instagram.

32-летний продолжатель актерской династии, прежде всего, выразил соболезнования семье Сергея Захарова. Он пишет, что желает всем, кого коснулась эта трагедия, мужества пройти через все свалившиеся на них испытания. Кроме этого, Никита Ефремов пишет, что ему больно от того, что произошло, и обращается непосредственно к отцу:

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"Папа, я тебя очень люблю. Надеюсь, что ты примешь последствия достойно".

"Без сомнений, отец их так и примет, ибо является человеком достойным", – прокомментировал публикацию сына актер Артем Ткач.

"Люблю. Уважаю. Обожаю. Держитесь", – написала еще одна коллега, Любовь Толкалина.

Никиту поддержали многие коллеги по цеху. Актеры театра и кино выражают сочувствие семье погибшего мужчины, а также обращаются со словами поддержки к семье Михаила Ефремова. Одни говорят, что верят в его мужество и способность пройти эту темную полосу его жизни. Другие предполагают, что Бог послал актеру это испытание, чтобы тот задумался о последствиях своей "пьяной" жизни. Третьи считают, что Ефремов, конечно, виноват, однако против него развернули беспрецедентную травлю.

Пьяное ДТП в центре Москвы

Напомним, 8 июня 2020 года Михаил Ефремов в нетрезвом виде врезался в автомобиль Сергея Захарова. Тот в результате ДТП получил травмы, которые оказались несовместимы с жизнью.

Далее суд принял решение поместить актера под домашний арест до 9 августа 2020 года.