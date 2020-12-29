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​Два землетрясения за сутки: украинцев предупредили об опасности

29 декабря 2020, 17:11

Посольство обратилось к украинцам в Хорватии из-за землетрясения.

Хорватию всколыхнуло землетрясение / Reuters

Украинцев предупредили о новой опасности из-за землетрясений, который обрушились на Хорватию 28 и 29 декабря.

Как сообщают в посольстве Украины в Хорватии, ситуация с подземными толчками может повториться. Так, украинцев призвали внимательно следить за сообщениями хорватских властей о развитии сейсмологической ситуации.

Как отмечается, в случае повторного толчка, безотлагательно необходимо:

  • оставить здания;
  • не пользоваться лифтом;
  • избегать нахождения у линий электропередач и деревьев.

"Утром 28 декабря в центральной части Хорватии произошло сильное землетрясение магнитудой 5,2. Толчки начались в 6:28 утра. Эпицентр – город Сисак, который находится в 51 километре к юго-востоку от столицы. 29 декабря толчки повторились", - говорится в сообщении посольства в Facebook.

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По приблизительным подсчетам, в области проживает порядка 7,2 млн человек.

Из-за землетрясения повреждены здания. В районе городов Петриня и Сисак в домах потрескавшиеся стены, повреждены фасады, облетела штукатурка. Также есть квартиры, которые по предварительным оценкам, будут непригодны для жизни.​

  • Землетрясение в Хорватии Reuters
  • Землетрясение в Хорватии Reuters
  • Землетрясение в Хорватии Reuters
  • Землетрясение в Хорватии Reuters
  • Землетрясение в Хорватии Reuters
  • Землетрясение в Хорватии Reuters

Землетрясение - о чем ранее сообщал Главред:

  • 30 октября землетрясение магнитудой 6,6 произошло в 17 км от района Сеферихисар в Измире. Землетрясение ощущалось в регионах Эгейского моря и Мраморного моря, в том числе в Стамбуле, Бурсе, Бодруме и Мармарисе.
  • Чуть позже в Турции сейсмологические службы зафиксировали второе за сутки землетрясение возле берегов на юго-западе страны.
  • В конце июня на Закарпатье за сутки неожиданно зафиксировали сразу два землетрясения. Эпицентры подземных толчков пришлись на Тячевский и Иршавский районы.

Автор: Мария Тупик
Хорватия
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