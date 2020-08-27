Дворец Лукашенко снова под угрозой: в Беларуси оппозиция готовит новые акции

Александр Лукашенко / Reuters

В Беларуси оппозиционные силы планируют провести новые массовые акции протеста.

На воскресенье, 30 августа, в Минске анонсирован Марш мира и независомтсти, сообщают белорусские оппозиционные ресурсы.

В сообщении напоминается о том, что Александр Лукашенко не исключил ввода российских войск в Беларусь.

"Белорусский народ должен выйти и показать, что он выступает за мир и дружбу со всеми своими соседями. А также не позволит оккупантам разрушать суверенитет нашей страны", - подчеркнули организаторы марша.

Отмечается, что марш начнется в центре Минска в 14:00.

Кроме того, аналогичные мероприятия запланированы в остальных населенных пунктах Беларуси.

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"Предлагаем взять с собой цветы, а также захватить креативные рукотворные подарки для Лукашенко. Пускай узурпатор посмотрит, что подарят ему беларусы на День рождения … Чуть позже мы выложим адреса всех резиденций узурпатора, к которым вы сможете подъехать и оставить свои подарки", - добавили организаторы.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Минске колонна протестующих подошла к резиденции президента Беларуси.

После этого Лукашенко взял в руки автомат для защиты своего дворца в Минске.