Дворец Лукашенко в осаде: в Минск срочно перебросили бронетехнику

Массовые протесты в Минске / tut.by

В Минске тысячи демонстрантов пришли к Дворцу независимости - резиденции президента Александра Лукашенко.

Силовики оцепили подходы к резиденции. Замечены внутренние войска, ОМОН, есть военная техника, в том числе водометы, автозаки, пишет Tut.by.

Люди скандируют: "Саша, выходи, будем поздравлять!", "Мы безоружны, пришли на день рождения!".

В то же время в Минск вошла военная техника. Об этом свидетельствует видео оппозиционных Telegram-каналов.

В частности, из микрорайона Уручье в сторону центра Минска двигались несколько БМП-2.

Как сообщают Интерфаксу очевидцы, на территории Дворца Независимости, где находится резиденция президента Белоруссии Александра Лукашенко, уже расположились 7 БТР. Опознавательные знаки и номера на технике закрашены зеленой краской. На броне - военнослужащие с крупнокалиберными пулеметами. Между тем, на крыше дворца замечены вооруженные люди, предположительно снайперы.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Минске в ходе протестного марш оппозиции произошли столкновения с силовиками, есть задержанные.