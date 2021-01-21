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Двойной теракт в Багдаде: десятки жертв и раненых

21 января 2021, 12:19
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На территории оживленного торгового рынка себя взорвали террористы-смертники.

Теракт в Багдаде сегодня
Теракт в Багдаде сегодня - на площади Тайаран прогремели два взрыва/ Фото Al Arabiya

В четверг, 21 января, в столице Ирака Багдаде произошел двойной теракт. По предварительным данным, погибли около 30 человек, десятки людей получили ранения.

Взрывы произошли утром на площади Тайаран в центре Багдада на территории оживленного торгового рынка. По предварительной информации, себя взорвали террористы-смертники, сообщает Al Arabiya.

Минздрав Ирака объявил о мобилизации всех медицинских учреждений для помощи раненым.

Иракское международное информагентство уточняет, что в результате взрывов в Багдаде погибли 28 человек, более 70 - получили ранения.

Агентство Reuters отмечает, что подобных атак в Багдаде не было с 2017 года, после поражения террористической группировки Исламское государство.

Напомним:

  • 30 декабря в Йемене в аэропорту города Аден во время прибытия представителей нового правительства произошел мощный взрыв, который унес жизни более двух десятков человек.
  • Взрыв прогремел внутри терминала, однако это произошло до того, как министры вышли из самолета.
  • По сведениям очевидцев, в здании аэропорта разорвались три минометных снаряда, мины попали в зал прилета.
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