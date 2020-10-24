Дышит Путину в затылок: в РФ неожиданно сменился лидер в рейтинге доверия

Сергей Лавров / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров занял второе место в рейтинге доверия россиян после президента Владимира Путина.

Лавров оттеснил на третье место рейтинга лидера ЛДПР Владимира Жириновского, пишет РБК.

Глава Минобороны Сергей Шойгу скатился в рейтинге, остававшийся вторым по итогам второго квартала, расположился на пятой строчке.

Отметим, что оппозиционер Алексей Навальный поднялся на четвертую строчку рейтинга.

В десятку персон, пользующихся наибольшим доверием у россиян, также попали премьер РФ Михаил Мишустин, телеведущий Андрей Малахов, артист Максим Галкин, актер Константин Хабенский и пропагандист Владимир Соловьев.

В опросе исследовательского холдинга Ромир приняли участие 2,4 тысячи человек. Они выбирали до семи персон из тех, кому доверяют.

В зависимости от того, в каком порядке идут участники рейтинга, они получали от одного (седьмое место) до семи (первое место) баллов.

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Напомним, ранее сообщалось о серьезном падении рейтинга Владимира Путина.

Был зафиксирован абсолютный минимум за все время применения методики так называемого открытого вопроса, когда респондентов просят самих назвать политиков и общественных деятелей, которым они доверяют.