Дышит Путину в затылок: в РФ неожиданно сменился лидер в рейтинге доверия

Алексей Навальный поднялся на четвертую строчку рейтинга.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров занял второе место в рейтинге доверия россиян после президента Владимира Путина.
Лавров оттеснил на третье место рейтинга лидера ЛДПР Владимира Жириновского, пишет РБК.
Глава Минобороны Сергей Шойгу скатился в рейтинге, остававшийся вторым по итогам второго квартала, расположился на пятой строчке.
Отметим, что оппозиционер Алексей Навальный поднялся на четвертую строчку рейтинга.
В десятку персон, пользующихся наибольшим доверием у россиян, также попали премьер РФ Михаил Мишустин, телеведущий Андрей Малахов, артист Максим Галкин, актер Константин Хабенский и пропагандист Владимир Соловьев.
В опросе исследовательского холдинга Ромир приняли участие 2,4 тысячи человек. Они выбирали до семи персон из тех, кому доверяют.
В зависимости от того, в каком порядке идут участники рейтинга, они получали от одного (седьмое место) до семи (первое место) баллов.
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Напомним, ранее сообщалось о серьезном падении рейтинга Владимира Путина.
Был зафиксирован абсолютный минимум за все время применения методики так называемого открытого вопроса, когда респондентов просят самих назвать политиков и общественных деятелей, которым они доверяют.