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Главный соперник Трампа на выборах президента США заручился поддержкой демократов

6 июня 2020, 09:25

Джо Байден получил 1993 голоса демократов.

Байден Reuters
Джо Байден Reuters

Бывший вице-президент США Джо Байден получил поддержку 1993 делегата от Демократической партии для выдвижения его кандидатуры на выборах президента.

Как сообщает Associated Press, Байден получил 1993 голоса при необходимом минимуме в 1991 голос.

Еще один вероятный кандидат от демократов Берни Сандерс получил 1042 голоса. При этом ранее он уже заявил о том, что не будет участвовать в президентской гонке.

Таким образом на сегодняшний день Байден является единственным кандидатом от демократов на выборах президента США.

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Напомним, 19 мая внефракционный нардеп Андрей Деркач собрал пресс-конференцию, в рамках которой обнародовал аудиозаписи с разговорами лиц, голоса которых похожи на голоса бывшего вице-президента США Джо Байдена и пятого президента Украины Петра Порошенко. Из серии обнародованных телефонных переговоров следует, что Байден активно вмешивался во внутриполитические процессы Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции 20 мая высказался относительно данного скандала. Президент, упомянув "пленки Деркача", намекнул, что его предшественнику грозит ответственность.

Джо Байден новости США
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