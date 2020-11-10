Джо Байдена лишили 20 голосов выборщиков – СМИ

Байден потерял 20 голосов выборщиков / Reuters

Кандидат в президенты США от демократической партии Джо Байден потерял 20 голосов выборщиков. Сейчас у Байдена 259 голосов, это больше, чем у нынешнего президента Дональда Трампа, однако недостаточно для избрания.

По информации RealClearPolitics, у Байдена сейчас на 11 голосов меньше, чем необходимо для избрания президентом Соединенных Штатов. Из предварительного результата Байдена вычли 20 голосов выборщиков от штата Пенсильвания.

Так, Пенсильвания присоединилась к Аризоне, Аляске, Джорджии и Северной Каролине, которые считаются "колеблющимися" штатами. На данный момент в Пенсильвании подсчитано 97 процентов голосов. Так, 49,8% отдали свои голоса за Трампа и 49,1% - за Байдена.

У Байдена насчитывается 259 голосов, а у Трампа - 214.

Что касается голосов в Сенат, то демократам пока что достается 48 мест, республиканцам - 49. В Конгрессе демократическая партия сохраняет лидерство, занимая большинство в 216 конгрессменов, республиканцы же будут довольствоваться меньшинством в 204 места.

В команде Байдена пока не прокомментировали эту информацию.

Однако во время пресс-конференции, которая транслировалась в Twitter Байден, заявил, что процесс передачи власти в США после выборов уже не остановить.

"Мы находимся в начале переходного периода, который идет полным ходом. Нас уже ничего не остановит", - заверил Байден.

Ранее Дональд Трамп анонсировал некую "победу" на следующей неделе.

"Мы добились большого прогресса. Результаты начнут поступать на следующей неделе. Сделаем Америку снова великой", – заявил президент США в Twitter.

Выборы в США - о чем ранее сообщал Главред:

Новоизбранный президент Джо Байден выступил с обращением к нации в своем родном городе Уилмингтон. Он пообещал стать президентом для всех американцев, включая 70 миллионов человек, проголосовавших за переизбрание Дональда Трампа.

Сообщения о фальсификациях на президентских выборах в США ослабят авторитет Джо Байдена как президента, заявил бывший американский сенатор от штата Виргиния Ричард Блэк.

Как рассказал политолог Главреду, Украине не стоит сильно радоваться победе Джо Байдена на президентских выборах и надеяться получить какие-то блага от Соединенных Штатов.​