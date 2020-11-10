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Джо Байдена лишили 20 голосов выборщиков – СМИ

10 ноября 2020, 22:58

У кандидата от демократической партии теперь 259 голосов — на 11 меньше, чем необходимо для победы.

Байден потерял 20 голосов выборщиков / Reuters

Кандидат в президенты США от демократической партии Джо Байден потерял 20 голосов выборщиков. Сейчас у Байдена 259 голосов, это больше, чем у нынешнего президента Дональда Трампа, однако недостаточно для избрания.

По информации RealClearPolitics, у Байдена сейчас на 11 голосов меньше, чем необходимо для избрания президентом Соединенных Штатов. Из предварительного результата Байдена вычли 20 голосов выборщиков от штата Пенсильвания.

Так, Пенсильвания присоединилась к Аризоне, Аляске, Джорджии и Северной Каролине, которые считаются "колеблющимися" штатами. На данный момент в Пенсильвании подсчитано 97 процентов голосов. Так, 49,8% отдали свои голоса за Трампа и 49,1% - за Байдена.

У Байдена насчитывается 259 голосов, а у Трампа - 214.

Что касается голосов в Сенат, то демократам пока что достается 48 мест, республиканцам - 49. В Конгрессе демократическая партия сохраняет лидерство, занимая большинство в 216 конгрессменов, республиканцы же будут довольствоваться меньшинством в 204 места.

В команде Байдена пока не прокомментировали эту информацию.

Однако во время пресс-конференции, которая транслировалась в Twitter Байден, заявил, что процесс передачи власти в США после выборов уже не остановить.

"Мы находимся в начале переходного периода, который идет полным ходом. Нас уже ничего не остановит", - заверил Байден.

Ранее Дональд Трамп анонсировал некую "победу" на следующей неделе.

"Мы добились большого прогресса. Результаты начнут поступать на следующей неделе. Сделаем Америку снова великой", – заявил президент США в Twitter.

Выборы в США - о чем ранее сообщал Главред:

  • Новоизбранный президент Джо Байден выступил с обращением к нации в своем родном городе Уилмингтон. Он пообещал стать президентом для всех американцев, включая 70 миллионов человек, проголосовавших за переизбрание Дональда Трампа.
  • Сообщения о фальсификациях на президентских выборах в США ослабят авторитет Джо Байдена как президента, заявил бывший американский сенатор от штата Виргиния Ричард Блэк.
  • Как рассказал политолог Главреду, Украине не стоит сильно радоваться победе Джо Байдена на президентских выборах и надеяться получить какие-то блага от Соединенных Штатов.​

Избирательная система США. Как выбирают президента и вице-президента

Президента и вице-президента США выбирают вместе на выборах, которые проходят раз в четыре года. Американский президент не может занимать этот пост более двух сроков.

Выборы в США непрямые. Победитель избирательной гонки определяется не простым большинством голосов избирателей, а результатом голосования делегатов от каждого штата - Коллегии выборщиков.

Выборщиков – обычно это сенаторы и конгрессмены, популярные политики или люди, лично близкие к соответствующему кандидату в президенты – отбирают на партийных съездах в каждом штате или их выбирает партийное руководство штатного уровня.

Ко дню выборов в США в каждом штате существуют два списка выборщиков, представленных Демократической и Республиканской партиями. В настоящее время количество выборщиков составляет 538.

День голосования выборщиков приходится на 41-й день после дня всенародного голосования на выборах президента. Всенародное голосование происходит во вторник после первого понедельника ноября каждого четвёртого года.

В Коллегию выборщиков входят представители всех штатов, причем их количество зависит от численности населения в том или ином штате. Чаще всего выборщики голосуют так, как большинство избирателей их штата. Однако иногда это правило нарушается, то есть выборщики поддерживают не того, за кого проголосовала бо́льшая часть избирателей штата. В Коллегии выборщиков отдельно происходит голосование по кандидатуре вице-президента, которая на всенародном голосовании включена в бюллетень как единый пункт с президентской кандидатурой от той же партии.

Практически во всех штатах действует система "победитель получает все", то есть все голоса выборщиков штата переходят к кандидату, набравшему наибольшее количество голосов избирателей. Исключением являются штаты Мэн и Небраска, где в каждом из избирательных округов избирается по одному выборщику, а оставшиеся места (их всегда два) определяются по итогам общего голосования в штате.

Хотя Конституция США не обязывает выборщиков голосовать за кандидата, получившего наибольшее количество голосов, законы 33 штатов и округа Колумбия требуют от них соблюдения этого правила. Выборщиков, которые голосуют вразрез с их обязательствами, называют "ненадежными". В пяти американских штатах таким людям грозит наказание, а 14 - предусматривают отмену голосования с заменой выборщика.

По состоянию на 2017 год было 164 случая "недобросовестности" выборщиков, однако они не изменили исход ни одних президентских выборов.

Голосование выигрывает кандидат, набравший по крайней мере 270 голосов Коллегии выборщиков. В случае, если никто из кандидатов не получил этого большинства, президент избирается Палатой Представителей из числа не более трех кандидатов, получивших большинство.

По результатам выборов 2020, официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса, а 20 января он вместе со своим вице-президентом официально вступит в должность.

Джо Байден выборы в США
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